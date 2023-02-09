Ивана Сафронова уволили с должности советника гендиректора «Роскосмоса»

Бывший спецкор «Ъ» и «Ведомостей» Иван Сафронов уволен с должности советника генерального директора «Роскосмоса» в соответствии с приговором суда, вступившим в силу. Об этом сообщила госкорпорация. Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима за госизмену.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Иван Сафронов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, Иван Сафронов уволен по пункту 4 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации — в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение прежней работы»,— сообщили «РИА Новости» в «Роскосмосе». Пресс-служба госкорпорации заявила, что господин Сафронов оставался сотрудником «Роскосмоса» на протяжении всего времени с момента задержания, но зарплату не получал, потому что в табеле учета рабочего времени ему ставили неявки.

7 июля 2020 года Ивана Сафронова арестовали, обвинив в сотрудничестве с разведкой Чехии и Германии. 5 сентября Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам строгого режима и штрафу в 500 тыс. руб. по двум эпизодам дела по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ). Иван Сафронов не признал вину. Адвокат Даниил Никифиров говорил, что приговор будет обжалован во всех инстанциях. Господин Сафронов провел в СИЗО два года. Это время было вычтено из срока наказания.

В декабре первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор господину Сафронову. После этого заседания его приговор вступил в законную силу. Защита продолжит обжаловать решение Мосгорсуда в вышестоящих инстанциях.

Подробнее о заседании апелляционного суда по делу Ивана Сафронова — в материале «Ивана Сафронова осудили на этап».