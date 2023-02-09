Правительство увеличило компенсации за перевозку промышленной продукции

Правительство увеличило максимальный размер компенсаций затрат на транспортировку промышленной продукции с 300 млн до 500 млн руб. Кроме того, с 80 до 100% увеличен максимальный размер компенсации за перевозки продукции лесопромышленного комплекса, решение действует для портов Северо-Западного федерального округа до 30 июня.

«Как показала практика, такие меры востребованы предприятиями, помогают им находить новые рынки и сохранять объемы поставок, несмотря на внешнее санкционное давление»,— заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 6 февраля, его слова приводит пресс-служба правительства.

О планах увеличить размер субсидий в рамках компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции ранее писал «Ъ». Российские производители пиломатериалов просили о дополнительных льготах на фоне убытков после ноябрьского постановления, который запрещает транзит сухих пиломатериалов через Казахстан. На фоне этого за третий квартал 2022 года лесозаготовка по отдельным северо-западным регионам упала почти на 40%.

Подробнее о льготах — в материале «Лес тронулся».

Анастасия Ларина