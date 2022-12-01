Северо-западу не особенно лесно

Производственные показатели расположенных на северо-западе лесопромышленных компаний продолжают падать. За третий квартал лесозаготовка по отдельным регионам упала почти на 40%. И, по мнению отраслевых игроков, без господдержки ситуация будет ухудшаться и дальше. В отрасли просят не о денежных субсидиях, а о законодательных послаблениях и отсрочках по выплатам. В частности, обсуждается введение приоритета для лесных грузов на железной дороге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Лесозаготовка в северо-западных регионах, больше всего пострадавших от закрытия европейских рынков сбыта, по итогам девяти месяцев упала на 16%, до 38 млн кубометров. В третьем квартале падение составило 27%, до 10,5 млн кубометров, свидетельствуют данные лесохозяйственной статистики СЗФО. Наиболее проблемными субъектами с точки зрения производства леса в январе—сентябре стали Республика Коми (падение на 21%, до 4,7 млн кубометров), традиционный лидер по заготовке древесины в СЗФО — Вологодская (снижение на 19%, до 10,2 млн кубометров), Архангельская (на 10%, до 10,8 млн кубометров) и Ленинградская области (на 31%, до 2,8 млн кубометров). В третьем квартале падение заготовки во многих регионах ускорилось. Так, в Вологодской области оно составило 33%, в Архангельской — 15%, в Коми и Карелии — 14% и 39% соответственно.

Основной причиной спада на рынке называют санкции и невозможность переориентировать грузопотоки в Азию из-за дорогостоящей логистики. Компании СЗФО не раз обращались в правительство с просьбой о господдержке. Одной из их ключевых просьб было субсидирование затрат на перевозку по железной дороге (на 50–100% без ограничений по сумме), а также установление ежемесячной квоты ОАО РЖД на каждого производителя на отправку прямых контейнерных поездов в Китай и порты Дальнего Востока. В ответ в правительстве отмечали, что размер логистической субсидии уже установлен (с ограничением в 300 млн руб.), а ОАО РЖД указывало, что в первую очередь пропускаются грузы отраслей, обеспечивающих наибольший вклад в ВВП.

Однако, как стало известно “Ъ”, курирующая лес вице-премьер Виктория Абрамченко направила 28 ноября письмо в Минпромторг и Минтранс с поручением в срок до 12 декабря совместно с ОАО РЖД проработать вопрос по внесению изменений во временные правила определения очередности перевозок грузов в части приоритизации грузоперевозок пиломатериалов в восточном направлении.

Источники “Ъ” в ЛПК считают, что принятие этого предложения даст хороший эффект для производителей СЗФО. «Сейчас компании добиваются получения послаблений и отсрочек, не требующих затрат бюджета,— например, отмены на ближайшие два-три года требований по лесовосстановлению или отсрочки платежей по телу кредитов»,— поясняет один из собеседников “Ъ”.

Вице-президент Segezha Group Николай Иванов считает целесообразным снизить нагрузку на бизнес в части разрешительной и контрольной деятельности, упростить таможенные процедуры, нормативы ЦБ по регулированию кредитно-финансовой политики. Помимо этого, по его мнению, следует «внести адекватные времени коррективы в нормативную базу по реализации приоритетных проектов в области освоения лесов, чтобы не остановить инвестиционный процесс». С этим согласен председатель комитета Архангельской облдумы по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Александр Дятлов. По его мнению, государству необходимо развивать внутренний рынок, максимально освободить компании ЛПК от обязательных платежей, а также перенести уплату налогов, выплаты по кредитам и другие обязательные расходы.

В Рослесинфорге отмечают, что по многим показателям у предприятий СЗФО не наблюдается существенного падения. Так, производство целлюлозно-бумажной продукции, сосредоточенное в основном на северо-западе, за девять месяцев осталось примерно на том же уровне (6,6 млн тонн целлюлозы, из них 3,8 млн тонн выпущено в СЗФО, а также 7,6 млн тонн бумаги и картона, из них 3,9 млн тонн — в СЗФО). Там напоминают, что сейчас государством ведется поиск новых логистических решений, 97% эксплуатационных лесов округа включены в федеральный план лесоустройства, которое будет проводиться за государственный счет, а также предусматривается отсрочка арендных платежей.

Ольга Мордюшенко