«Роскосмос» провел 100 успешных запусков ракет подряд

С октября 2018 года Россия провела 100 успешных пусков космических ракет-носителей подряд, сообщили в «Роскосмосе». Из них 46 запусков было проведено с космодрома Байконур, 36 — с Плесецка. С космодрома Восточный и из Гвианского космического центра запустили по девять ракет.

В сообщении «Роскосмоса» отмечается, что из 100 успешно запущенных космических кораблей 82 принадлежали семейству «Союз». Также было совершено 11 запусков ракет-носителей «Протон-М», четыре пуска ракет семейства «Ангара», еще три старта пришлись на ракеты-носители «Рокот».

Рекорд из 60 подряд прошедших успешно пусков космических ракет-носителей был установлен в июне 2021 года. Предыдущее достижение составляло 59 подряд успешных пусков, выполненных с февраля 1992 по март 1993 года.

Сегодня, 9 февраля, с Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-22», который должен доставить на МКС топливо, оборудование и воду. Оформление ракеты посвящено 80-летию Сталинградской битвы.

Милена Костерева