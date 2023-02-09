Путин о решении оставить иностранные самолеты в РФ: с волками жить — по-волчьи выть

Президент России Владимир Путин заявил, что министр транспорта Виталий Савельев принял правильное решение оставить иностранные самолеты в РФ. По словам президента, Россия «никому не хамила» — по-хамски вели себя ее оппоненты.

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«Виталий Геннадьевич (Савельев.— "Ъ") принял такое волюнтаристское решение, взял и все оставил у нас. И правильно сделал, потому что если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть»,— сказал глава государства на совещании с представителями авиаотрасли (цитата по ТАСС).

Он отметил, что это решение помогло сохранить отрасль. Владимир Путин добавил, что «ругался» с господином Савельевым и говорил ему о необходимости уделять внимание закупкам отечественной техники.

«Причем мы никому не хамим, мы же готовы рассчитываться, и все, но просто мы не можем позволить обвалить отрасль»,— заявил президент.

14 марта 2022 года Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний, и выдаче им отечественных сертификатов летной годности. Это позволило российским авиакомпаниям использовать иностранные суда на внутренних рейсах. 1 февраля глава Росавиации сообщил, что на иностранных самолетах можно «спокойно летать» до 2030 года.