Uniqlo разбирает гардероб

Японский производитель и продавец одежды Uniqlo, приостановивший операции в России весной 2022 года, вероятно, решил не возобновлять работу в стране. Компания расторгла договоры аренды в части торговых центров, а на сворачивание всего бизнеса может уйти несколько месяцев. Освобождаемые площади, возможно, займут универмаги или одежные сети массового сегмента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

О том, что японский производитель и продавец одежды Uniqlo решил уйти из России и не планирует возобновлять работу своих магазинов, «Ъ» рассказал источник на рынке торговой недвижимости. По его словам, об этом уже известно местным сотрудникам бренда. Другой источник «Ъ» на рынке недвижимости говорит, что Uniqlo раздумывал над полным уходом из РФ еще осенью 2022 года, но изначально планировалось закрыть только нерентабельные точки. В январе 2023 года «Известия» писали о намерении Uniqlo сохранить в стране пять магазинов. В российском Uniqlo «Ъ» не ответили, связаться с владельцем бренда Fast Retailing не удалось.

Первый магазин Uniqlo открылся в России в 2010 году. А 21 марта 2022 года сеть объявила о приостановке работы в стране из-за военных действий на Украине. На тот момент под брендом Uniqlo работало 50 точек, также был собственный интернет-магазин. На конец января 2023 года у Uniqlo есть 27 магазинов в России, которые остаются закрытыми, следует из данных на сайте Fast Retailing. В 2021 году выручка российской структуры Uniqlo выросла на 55,18%, до 26,99 млрд руб., чистая прибыль была 4,12 млрд руб.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов говорит, что Uniqlo несколько месяцев назад уведомила владельцев помещений о намерении закрыть магазины, но сохраняет контракты до момента, когда будет найден новый арендатор. После этого, по его словам, соглашения могут быть расторгнуты за два-три месяца. Как отмечает господин Ванчугов, сеть заинтересована в обслуживании контрактов, чтобы не накапливать права требований от собственников помещений, которые могли бы осложнить продажу активов при наличии такой опции.

Как отмечает глава ритейл-департамента СОRE.XP Марина Малахатько, решение Uniqlo об окончательном сворачивании бизнеса в России, видимо, было неизбежным. Политическая ситуация не изменилась, а смысла спустя почти год после приостановки работы продолжать платить за аренду и содержать персонал нет, говорит она. По оценкам госпожи Малахатько, Uniqlo для сворачивания работы в РФ потребуется от четырех месяцев до года. По ее данным, договоры аренды по ряду торговых центров уже расторгнуты, еще часть в процессе обсуждения. Товар, который был ввезен в Россию до марта 2022 года, реализован через онлайн-площадки, добавляет она.

Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс отмечает, что буквально заменить Uniqlo будет сложно из-за технологичности компании, ценовой политики и качества базовых моделей. По ее словам, близкой альтернативой могут быть крупные российские бренды массового сегмента, такие как Sela и «Глория Джинс», а также локальные марки «О, май», Urban Tiger, SHU. Марина Малахатько добавляет, что с точки зрения товарооборота на квадратный метр арендуемой площади Uniqlo был одним из самых успешных fashion-ритейлеров своего сегмента в стране. По ее словам, на месте магазинов бренда могут открыться российские универмаги или точки крупных fashion-сетей массового сегмента. Магазины Uniqlo, как правило, расположены в хороших локациях с высокой проходимостью, добавляет Алексей Ванчугов.

Алина Савицкая, Александра Мерцалова