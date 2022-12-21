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Коммерсантъ FM
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И в просвещении стать с сайтом наравне

В России растет спрос на онлайн-обучение новым профессиям

В 2022 году число россиян, желающих обучиться новой для себя профессии, увеличилось, отмечают участники рынка онлайн-образования. Среди специальностей, которые компании сектора называют наиболее востребованными,— разработка видеоигр и программирование.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” опросил представителей российских образовательных онлайн-сервисов (edtech) об итогах их работы в 2022 году и прогнозах на 2023 год. В частности, участники рынка говорят о росте числа людей, желающих освоить новую профессию.

В «Нетологии» сообщили, что количество таких студентов выросло на 25%, в то время как число тех, кто учится ради развития в своей текущей сфере, снизилось вдвое. В «Яндекс Практикуме» продажи программ по обучению IT-профессии с нуля выросли втрое год к году, говорит гендиректор сервиса Илья Курмышев.

Большинство студентов «Нетологии» (35%) в 2022 году выбирали курсы из сферы программирования, хотя в прошлом году наибольшим спросом пользовалось обучение digital-маркетингу. В «Яндекс Практикуме» состав наиболее популярных направлений не изменился: курсы по программированию в 2022 году выбрали 59% студентов, по аналитике данных — 21%. В Ultimate Education сообщили, что стимулом роста в холдинге служат курсы по разработке видеоигр и IT-дизайну. В Skillbox не уточнили итоги за весь 2022 год, но отметили, что во втором полугодии наибольший рост показали курсы по управлению и менеджменту (на 13%), а также по разработке видеоигр (на 12%).

Сервисы, рассчитанные на школьников, отмечают общий рост пользовательской базы. В «ЯКлассе» сообщили, что за 2022 год на ее платформе зарегистрировались 1,5 млн человек, число пользователей превысило 13 млн человек. В «Учи.ру», где подводят итоги в конце учебного, а не календарного года, говорят о росте количества школьников на платформе на 25%, до 10 млн человек. «В начале 2022–2023 учебного года наиболее востребованными направлениями стали программирование и шахматы»,— уточнил гендиректор «Учи.ру» Илья Паршин.

Российский рынок edtech по итогам 2022 года вырастет минимум на 10–15%, а сегмент дополнительного профессионального образования — на 25–30%, считает управляющий директор Ultimate Education Никита Подлипский: «Мы ожидаем, что последний сегмент продолжит показывать рост в 2023 году, в том числе из-за потребности рынка в квалифицированных специалистах». Роста рынка ожидает и «ЯКласс», но показатели там уточняют. В остальных сервисах не дали прогнозов на 2023 год.

Спрос на образование растет в любой кризисный период, так люди реагируют на неопределенность, поясняет управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский: «Мы это видели и в 2014–2015 годах, и в пандемию, и сейчас». Он при этом считает, что роста интереса конкретно к образовательным онлайн-сервисам нет и люди воспринимают их как «возможность найти способ выжить в кризис: взрослым — сейчас, а детям — потом». Если в России не запретят частное образование, то текущий спрос «будет расти вплоть до окончания непредсказуемости», полагает господин Ларьяновский.

В то же время курсы для начинающих дают только первичную базу, недостаточную для самостоятельной работы в компании, подчеркивает директор департамента разработки ПО компании «Рексофт» Николай Сокорнов: «Такому специалисту обязательно нужен наставник внутри компании, который курирует и дополнительно обучает, а значит, тратит часть своего рабочего времени». Поэтому, по его словам, IT-компании предпочитают брать в штат профессионалов с квалификацией не ниже среднего уровня. Господин Сокорнов уточнил, что программы для действующих специалистов в IT-отрасли котируются достаточно высоко: «Такие курсы накладываются на существующий опыт, и эта связка хорошо работает».

Юрий Литвиненко

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