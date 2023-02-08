Основатель Pink Floyd Уотерс на заседании Совбеза ООН призвал Путина, Байдена и Зеленского договориться о прекращении огня

Один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс, выступая на заседании Совбеза ООН, призвал президентов России, США и Украины Владимира Путина, Джо Байдена и Владимира Зеленского, а также НАТО и ЕС сменить курс и договориться о прекращении огня.

«Вторжение Российской Федерации на Украину было незаконным, я осуждаю его самым решительным образом. Также вторжение России на Украину не было неспровоцированным. Так что провокаторов я тоже осуждаю самым решительным образом»,— сказал господин Уотерс (цитата по трансляции заседания в YouTube).

Ранее сегодня, 8 февраля, заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что участия основателя Pink Floyd на заседании Совбеза по ситуации на Украине запросила российская сторона.

В августе 2022 года господин Уотерс заявил, что президент США Джо Байден виноват в разжигании военного конфликта на Украине. Музыкант говорил, что президент Украины Владимир Зеленский должен сесть за стол переговоров, чтобы остановить военные действия. Он также уверен, что военный конфликт стал реакцией России на продвижение НАТО к ее границам.

В апреле Pink Floyd выпустила новую песню под названием «Hey Hey, Rise Up!» в поддержку украинских военных. В основу композиции лег мотив украинской народной песни «Ой у лузi червона калина» (Ой на лугу красная калина), которую исполнил солист группы «БумБокс» Андрей Хлывнюк. Это первая новая песня группы за последние 28 лет.

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Эрдни Кагалтынов