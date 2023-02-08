Россия запросила участие основателя Pink Floyd Уотерса в заседании СБ ООН по Украине

Россия запросила Совет безопасности ООН о включении одного из основателей рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса в список докладчиков на заседании по ситуации на Украине. Об этом рассказал в Telegram первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Заседание Совбеза ООН начнется сегодня, 8 февраля, в 18:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роджер Уотерс

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Роджер Уотерс

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В августе 2022 года господин Уотерс заявил, что президент США Джо Байден виноват в разжигании военного конфликта на Украине. Музыкант говорил, что президент Украины Владимир Зеленский должен сесть за стол переговоров, чтобы остановить военные действия. Он также уверен, что военный конфликт стал реакцией России на продвижение НАТО к ее границам. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев поприветствовал слова музыканта, заявив, что «на Западе есть адекватные люди».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».