Утечка 15 млн файлов Deutsche Bank вскрыла системные сбои в работе банка
Журналистское расследование на основе утечки более 15 млн внутренних документов выявило в банке системные сбои, нарушения, некомпетентность и невыполнение обещанных реформ. Об этом сообщает Financial Times (FT). Архив документов был передан журналистам анонимными информаторами из самого банка. По их словам, они действовали «в общественных интересах», чтобы разоблачить рабочие практики в банке.
В изучении массива документов приняли участие 230 журналистов из Der Spiegel, Le Monde, The New York Times и Kyodo News. В их распоряжении оказалась электронная переписка сотрудников, протоколы заседаний совета директоров, материалы внутренних расследований и документы по комплаенсу.
Как отмечает FT, Кристиан Зевинг, который возглавил банк в 2018 году, поощрял принятие высоких рисков, был конфликтен и скрывал часть проблем от акционеров. В утекших файлах фигурируют «вопросы, связанные со счетами российских олигархов», а также упоминаются Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп.
В самом Deutsche Bank заявили, что поднятые в расследовании темы относятся к событиям многолетней давности, которые уже были проверены и обсуждены с регуляторами. FT напоминает, что с 2012 года банк выплатил €18,6 млрд на урегулирование претензий и судебных споров.
После выхода публикации акции Deutsche Bank упали почти на 6%.