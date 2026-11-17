В самом Deutsche Bank заявили, что поднятые в расследовании темы относятся к событиям многолетней давности, которые уже были проверены и обсуждены с регуляторами. FT напоминает, что с 2012 года банк выплатил €18,6 млрд на урегулирование претензий и судебных споров.