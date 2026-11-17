«Чувство роскоши — штука врожденная»
Павел Шинский — об истории Джимми Чу
0:00
0:00
Джимми Чу родился в Малайзии в семье сапожника и в 11 лет сшил свои первые туфли ради заработка. Ему повезло: семейное дело помогло сформулировать мечту сшить красивую обувь для красивых женщин. Скопив денег, он уехал учиться в Лондон, где подрабатывал уборщиком и официантом. Окончив колледж с отличием, в 1986-м открыл скромную мастерскую в старом здании бывшей больницы.
Светских дам Лондона спартанская обстановка не смущала. Они готовы были часами сидеть на старых табуретках, чтобы получить изящные, роскошные туфли на шпильке, которые Джимми Чу считал вершиной обувного дела. В 1988-м о нем впервые написал британский Vogue, и статью заметили. Вскоре Джимми Чу доставил в Кенсингтонский дворец первые шесть пар обуви для принцессы Дианы. Затем эстафету подхватила Кейт Миддлтон, а в 2000-м славу закрепил сериал «Секс в большом городе», где босоножки от Джимми сыграли одну из главных ролей. Все-таки чувство роскоши — штука врожденная.