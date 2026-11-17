Светских дам Лондона спартанская обстановка не смущала. Они готовы были часами сидеть на старых табуретках, чтобы получить изящные, роскошные туфли на шпильке, которые Джимми Чу считал вершиной обувного дела. В 1988-м о нем впервые написал британский Vogue, и статью заметили. Вскоре Джимми Чу доставил в Кенсингтонский дворец первые шесть пар обуви для принцессы Дианы. Затем эстафету подхватила Кейт Миддлтон, а в 2000-м славу закрепил сериал «Секс в большом городе», где босоножки от Джимми сыграли одну из главных ролей. Все-таки чувство роскоши — штука врожденная.