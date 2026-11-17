Российские пользователи пожаловались на сбои в работе Google
Российские пользователи пожаловались на проблемы с доступом к Google, Deepseek и Twitch. По данным Downdetector на 12:50 мск, на работу Google за час поступила 181 жалоба, Deepseek — 167 жалоб, Twitch — 123 жалобы.
Большая часть жалоб на работу Google поступила из Санкт-Петербурга (7%), Москвы (6%) и Саратовской области (5%). Трудности с доступом к Deepseek фиксируются в Москве (4%), Новосибирской (3%) и Московской областях (3%). На сбои в работе Twitch жалуются в Иркутской области (21%), Краснодарском (12%) и Красноярском краях (12%).