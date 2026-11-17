Большая часть жалоб на работу Google поступила из Санкт-Петербурга (7%), Москвы (6%) и Саратовской области (5%). Трудности с доступом к Deepseek фиксируются в Москве (4%), Новосибирской (3%) и Московской областях (3%). На сбои в работе Twitch жалуются в Иркутской области (21%), Краснодарском (12%) и Красноярском краях (12%).