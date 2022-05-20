«Росатом» поработает на батарейках

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Как выяснил “Ъ”, общая стоимость строительства завода по производству литий-ионных батарей «Росатома» в Калининграде превысит 26 млрд руб. В проекте может появиться второй акционер, который вместе с госкорпорацией вложит в стройку более 4 млрд руб. «Росатом» ориентируется на продажу батарей в РФ, а также ведет переговоры со странами СНГ. В целом же правительство надеется, что к 2030 году экспорт батарей достигнет $112 млн, что, по мнению аналитиков, слишком амбициозная задача.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Производство литий-ионных аккумуляторов для электромобилей и промышленности в России к 2026 году может достигнуть 2,5 ГВт•ч в год, а к 2030 году — 6 ГВт•ч в год. Такие параметры содержатся в плане правительства по развитию систем накопления энергии (“Ъ” его видел). Объем рынка в РФ также будет расти: с 1,4 млрд руб. в текущем году до 93 млрд руб. в 2030 году. Правительство также надеется на рост экспорта российских батарей и компонентов: в 2025 году объем продаж может составить $34 млн, а в 2030 году — $112 млн.

Самый крупный и наиболее проработанный проект плана — завод «Росатома» по производству литий-ионных батарей в Калининградской области. Общий объем инвестиций в строительство гигафабрики составит 26,35 млрд руб. с 2022 по 2025 годы. «Росатом» и неназванный «второй акционер» вложат в стройку по 2,17 млрд руб., субсидии из бюджета Калининградской области составят 5 млрд руб., еще 17 млрд руб. будут привлечены за счет кредитов. Мощность на первом этапе составит 4 ГВт•ч в год (примерно 50 тыс. электромобилей) с возможностью расширения до 14 ГВт•ч (более 200 тыс.) после 2030 года. Согласно правительственной концепции развития электротранспорта, в 2026 году в РФ должно производиться 71 тыс. электромобилей, к 2030 году — 217 тыс. штук.

Строительством завода займется «Рэнера» (входит в ТВЭЛ — топливный дивизион «Росатома») на площадке замороженной Балтийской АЭС (10 км от границы с Литвой). Запуск первой линии ожидается осенью 2025 года. Технологический партнер — южнокорейская Enertech International Inc., 49% которой принадлежит «Рэнера». «Росатом» планирует производить батареи для легковых и коммерческих автомобилей, а также городского электротранспорта. В марте госкорпорация подписала соглашение с автопроизводителем «Автотор», но там на запрос “Ъ” не ответили. «Росатом», по данным “Ъ”, также рассчитывает заключить специальный инвестконтракт (СПИК) на серийное производство аккумуляторов и тяговых батарей.

Ключевой рынок сбыта продукции — Россия, сообщили “Ъ” в «Рэнера». Компания также ведет переговоры с заказчиками в странах СНГ и на других зарубежных рынках. «Росатом» принял решение о старте проекта, обладая всей необходимой технологической базой и компетенциями. Компания уже приступила к проектированию завода. Развитие взаимодействия и бизнеса в рамках СП с Enertech происходит в соответствии с планами, несмотря на санкции, утверждают в «Рэнера».

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting считает, что увеличение объема рынка литий-ионных батарей до 93 млрд руб. в РФ к 2030 году — реалистичный показатель, соответствующий планам по производству электротранспорта в России. Наибольший спрос, на его взгляд, можно ожидать в отраслях городского и коммерческого транспорта. «Логичным было бы привлечь в РФ китайских производителей электромобилей — мировых лидеров в этой отрасли. Но с точки зрения промышленной политики критически важно обеспечить обязательства иностранного инвестора по установке российской батареи на производимые в РФ машины. Батареи — наиболее наукоемкий компонент, который может быть произведен из российского сырья»,— считает он.

Однако объем экспорта батарей в $112 млн в год (примерно 1,5 ГВт•ч аккумуляторов в год или 20–25 тыс. электромобилей) в текущих условиях выглядит амбициозно, полагает Дмитрий Бабанский. Он затрудняется предположить, в какие дружественные страны можно продать внушительный объем батарей. Вероятнее всего, речь может идти об экспорте аккумуляторов уже в составе готовой продукции: например, продаже электробусов в Египет.

Полина Смертина