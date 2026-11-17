При столкновении поездов в Праге пострадали 46 человек
Около семи часов утра по местному времени недалеко от Главного вокзала Праги столкнулись два пригородных поезда. Об этом сообщает Radio Prague International. Травмы разной степени тяжести получили 46 человек. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии.
Авария произошла на железнодорожном мосту на подъезде к вокзалу. Поезда двигались на небольшой скорости, поэтому удар не был сильным. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что один из машинистов проигнорировал запрещающий сигнал.
После инцидента движение на участке было приостановлено, а составы на протяжении нескольких часов перенаправлялись на другие станции. Чешские железные дороги объявили о готовности выплатить пассажирам обоих поездов компенсацию за телесные повреждения и материальный ущерб.