Лантратова сообщила о воссоединении 20 российских и украинских семей за полгода
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что с мая удалось воссоединить 20 российских и украинских семей. Она привела эти данные на Международном форуме омбудсменов.
Госпожа Лантратова рассказала о работе с уполномоченным по правам человека Украины Дмитрием Лубинцом. «Мы занимаемся воссоединением семей. С мая нам удалось воссоединить 20 семей»,— сказала российский омбудсмен (цитата по «РИА Новости»).
Яна Лантратова говорила, что регулярно контактирует с омбудсменом Украины. Она анонсировала новый крупный обмен военнопленными между Россией и Украиной. Его сроки пока неизвестны. В прошлый раз РФ и Украина обменивались военнопленными в октябре, каждая из сторон выдала по 270 человек.