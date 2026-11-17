Госдума приняла закон о повышении штрафов за экономические преступления
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении уголовных штрафов за некоторые экономические преступления. Изменения внесут в Уголовный кодекс.
За изготовление, хранение, перевозку или сбыт фальшивых денег либо ценных бумаг в крупном размере закон предусматривает штраф в 5 млн руб. За предпринимательство без регистрации или лицензии штраф вырастет до 1,5 млн руб., если гражданам, организациям или государству причинен крупный ущерб. При таком же условии банковская деятельность без регистрации или специального разрешения будет грозить штрафом от 500 тыс. до 1,5 млн руб. За незаконную выдачу потребительских кредитов предусмотрен штраф от 400 тыс. до 1,5 млн руб.
До 1 млн руб. увеличатся штрафы за незаконное использование объектов авторского права, а также за приобретение, хранение и перевозку контрафактных экземпляров произведения для сбыта в крупном размере. Столько же предусмотрено за уклонение гражданина или руководителя организации от погашения крупной кредиторской задолженности либо оплаты ценных бумаг. За уклонение от уплаты таможенных платежей и пошлин в крупном размере штраф составит от 200 тыс. до 1 млн руб.
Уклонение организации от уплаты налогов и сборов в крупном размере при неподаче декларации или внесении в нее заведомо ложных сведений повлечет штраф от 500 тыс. до 1,5 млн руб. Поправки также повышают штрафы за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное банкротство. Они затрагивают преступления, связанные с обращением ценных бумаг и незаконным оборотом драгоценных металлов, камней, жемчуга, янтаря, нефрита и других полудрагоценных камней.