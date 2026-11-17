За изготовление, хранение, перевозку или сбыт фальшивых денег либо ценных бумаг в крупном размере закон предусматривает штраф в 5 млн руб. За предпринимательство без регистрации или лицензии штраф вырастет до 1,5 млн руб., если гражданам, организациям или государству причинен крупный ущерб. При таком же условии банковская деятельность без регистрации или специального разрешения будет грозить штрафом от 500 тыс. до 1,5 млн руб. За незаконную выдачу потребительских кредитов предусмотрен штраф от 400 тыс. до 1,5 млн руб.