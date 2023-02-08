Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 8,5 тыс. человек

Количество погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 8574 человек, ранены 49 133, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, в Турции обрушились 6444 здания.
Господин Эрдоган прибыл в город Кахраманмараш, который сильнее всего пострадал от землетрясения. Президент страны заявил на брифинге, что Турция ставит целью устранить последствия землетрясения в течение года.
Ночью 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно затронуло и несколько районов Сирии. В тот же день в Турции произошло второе землетрясение, еще одно случилось сегодня, 8 февраля. В Сирии число погибших достигает 2,4 тыс., пострадало более 2 тыс. Несколько стран помогают в устранении последствий землетрясения — в частности, в Турцию отправились спасатели МЧС РФ. Под завалами может находиться семья россиян.
О последствиях землетрясения — в публикации «Ъ» «Земля потрясла Турцию».