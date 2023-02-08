Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 8,5 тыс. человек

Количество погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 8574 человек, ранены 49 133, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, в Турции обрушились 6444 здания.

Господин Эрдоган прибыл в город Кахраманмараш, который сильнее всего пострадал от землетрясения. Президент страны заявил на брифинге, что Турция ставит целью устранить последствия землетрясения в течение года.

Ночью 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно затронуло и несколько районов Сирии. В тот же день в Турции произошло второе землетрясение, еще одно случилось сегодня, 8 февраля. В Сирии число погибших достигает 2,4 тыс., пострадало более 2 тыс. Несколько стран помогают в устранении последствий землетрясения — в частности, в Турцию отправились спасатели МЧС РФ. Под завалами может находиться семья россиян.

О последствиях землетрясения — в публикации «Ъ» «Земля потрясла Турцию».

Фотогалерея Землетрясение в Турции и Сирии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск Фото: Depo Photos / AP Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции Фото: Mahmut Bozarsan / AP Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6

На фото: вода в аквариуме во время землетрясения Фото: Reuters / via Reuters TV В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP Последствия землетрясения в Малатье (Турция) Фото: Reuters Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / via Reuters TV Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия) Фото: Ghaith Alsayed / AP Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция) Фото: IHA agency / AP Последствия землетрясения в Адиямане (Турция) Фото: Reuters Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция) Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция) Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Mahmut Bozarsan / AP Поврежденный автомобиль в Адане (Турция) Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция) Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images Последствия землетрясения в Хатае (Турция) Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Последствия землетрясения в Адане (Турция) Фото: Reuters Последствия землетрясения в Хатае (Турция) Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP Следующая фотография 1 / 26 Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск Фото: Depo Photos / AP Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции Фото: Mahmut Bozarsan / AP Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6

На фото: вода в аквариуме во время землетрясения Фото: Reuters / via Reuters TV В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP Последствия землетрясения в Малатье (Турция) Фото: Reuters Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / via Reuters TV Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия) Фото: Ghaith Alsayed / AP Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция) Фото: IHA agency / AP Последствия землетрясения в Адиямане (Турция) Фото: Reuters Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция) Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция) Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Mahmut Bozarsan / AP Поврежденный автомобиль в Адане (Турция) Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция) Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images Последствия землетрясения в Хатае (Турция) Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Последствия землетрясения в Адане (Турция) Фото: Reuters Последствия землетрясения в Хатае (Турция) Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP Смотреть

Лаура Кеффер