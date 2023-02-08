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Коммерсантъ FM
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Правительство продлило мобилизованным ИП отсрочку платежей за аренду федерального имущества

Правительство России продлило период отсрочки платежей за аренду федерального имущества для предпринимателей, призванных в рамках частичной мобилизации, а также для бизнесменов-контрактников и добровольцев. Теперь отсрочка предоставляется не только на весь срок прохождения службы, но еще и на 90 дней после ее окончания, а также распространяется на все виды федерального имущества, сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале.

«Благодаря этим изменениям наши защитники получат достаточно времени для восстановления в полной мере всех бизнес-процессов, не опасаясь возникновения финансовых претензий»,— сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.

Таким образом, отсрочка по арендным платежам положена физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, в которых один и тот же человек является единственным участником и руководителем компании, уточнили в правительстве.

15 октября правительство опубликовало постановление, вводящее отсрочку платежей по аренде федерального имущества для предпринимателей, проходящих службу в зоне проведения военной операции. В том же постановлении кабмин внес изменения в требования к предприятиям, сотрудники которых призваны в рамках частичной мобилизации. В частности, предприятиям предоставили срок от трех до шести месяцев для поиска новых квалифицированных работников вместо мобилизованных.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

Частичная мобилизация

Частичная мобилизация

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