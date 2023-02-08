Шольц анонсировал санкции ЕС против России в годовщину спецоперации на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз расширит санкции против России в годовщину начала вооруженного конфликта на Украине — 24 февраля. Господин Шольц также выступил против спекуляций в вопросе поставок оружия Киеву.

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Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Олаф Шольц

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«ЕС ужесточит санкции против России в годовщину начала войны. Это четкий сигнал Владимиру Путину»,— сказал немецкий канцлер в Бундестаге (цитата по Suddeutsche Zeitung).

Он подчеркнул, что ЕС выполняет свое обещание дать Украине перспективу вступить в союз. «Украина — часть Европы, ее будущее — в Европейском союзе»,— заявил Олаф Шольц.

По его словам, единству стран ЕС вредит «публичное соревнование» в объемах поставок вооружений Киеву. «Боевые танки, подводные лодки, самолеты — кто больше?»— сказал канцлер ФРГ.

По его словам, губительны и различные внутриполитические заявления и критика партнеров и союзников в публичном пространстве. Олаф Шольц подчеркнул, что Германия не будет участвовать в таких спекуляциях. Ранее немецкий канцлер уже призывал не превращать помощь союзников в соревнование.

Подробнее о поставках на Украину вооружений — в материале «Ъ» «Эх, 16».

Дарья Эрозбек