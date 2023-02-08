Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главный очконабиратель

Леброн Джеймс стал лучшим снайпером в истории сильнейшей баскетбольной лиги

Форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс украсил свою выдающуюся карьеру, может быть, самым ярким достижением. В домашнем матче регулярного чемпионата против «Оклахома Сити-Тандер» он стал лучшим снайпером в истории сильнейшей баскетбольной лиги, опередив выступавшего за ту же команду великого центрового Карима Абдул-Джаббара.

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс

Фото: Gary A. Vasquez / USA TODAY Sports, Reuters

Леброн Джеймс

Фото: Gary A. Vasquez / USA TODAY Sports, Reuters

Леброн Джеймс, которому сейчас 38 лет, давным-давно достиг особенного статуса. Баскетбольный вундеркинд, очутившийся в НБА в 2003 году, он сделал грандиозную карьеру. На протяжении многих сезонов именно Джеймса благодаря его неординарным способностям — резкого, атлетичного, меткого, умеющего играть на разных позициях,— считали главным символом лиги, в которой всегда была куча игроков.

По ходу этой карьеры, в которой было три клуба — «Кливленд Кавальерс», «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброн Джеймс добыл огромное количество разных очень престижных наград. В списке по четыре чемпионских титула, звания ценнейшего баскетболиста сезона и лучшего в финальной серии play-off, 19 попаданий на Матч всех звезд, два олимпийских золота в составе сборной США — 2008 и 2012 годов.

Но, кажется, ни одно из прежних достижений Джеймса не вызывало такого резонанса, как то, что состоялось в матче «Лейкерс» против «Оклахомы».

На самом деле калифорнийцы его проиграли — 100:103, но, судя по всему, серьезных медиаресурсов, посчитавших нужным акцентировать внимание на результате, не нашлось вовсе. Результат все посчитали чем-то, достойным максимум коротенького упоминания. А о турнирном положении «Лейкерс» часто не было и таких упоминаний, хотя оно плачевное: клуб не входит в «зону play-off», находясь на третьей снизу строчке в таблице Западной конференции.

О резонансе, о трепете, с которым к достижению в Америке готовились, говорят простые факты.

На матч против «Оклахомы» аккредитовались более двух сотен журналистов: столько обычно посещают лишь встречи продвинутых стадий play-off. Цена билетов доходила до $92 тыс.

А VIP-сектор трибун был полон знаменитостей: Дензел Вашингтон, Джей Зи, Энди Гарсия, ну и, разумеется, отряд выдающихся баскетболистов прошлого — Джеймс Уорти, Боб Макаду, Дуэйн Уэйд и, понятно, Карим Абдул-Джаббар.

Именно Абдул-Джаббар, уникальный центровой, начинавший в «Милуоки Бакс», а большую часть карьеры вплоть до ее окончания — с 1975 по 1989 год — отыгравший в «Лейкерс», владел званием главного снайпера лиги в истории. Он стал им, обогнав Уилта Чемберлена, в апреле 1984-го, за девять месяцев до рождения Джеймса, а ушел, имея в активе 38 387 очков.

Планка, установленная Каримом Абдул-Джаббаром, действительно казалась недосягаемой. Собственно, за минувшие с тех пор, как он взобрался на верхушку, без малого четыре десятилетия появилось лишь два игрока, в которых можно было разглядеть потенциальных сокрушителей рекорда. Первым был бесподобный Майкл Джордан. Но ему помешало бегство в 1990-е из баскетбола и бейсбол, лишившее гения нескольких сезонов. Вторым — Леброн Джеймс. А вот у него-то все сложилось как надо. На протяжении всей карьеры он сохранял высочайшую результативность (по средней он превосходит Абдул-Джаббара — 27,2 очка в среднем за игру против 24,6), избегал серьезных травм, а следовательно, длинных пауз в выступлениях и перед матчем с «Оклахомой» оказался вплотную к лидеру.

Чтобы сместить с трона легенду «Лейкерс» прошлого прямо сейчас, не откладывая праздник на следующую встречу, Джеймсу надо было набрать 36 баллов.

Благодаря контракту с «Лейкерс» Леброн Джеймс стал баскетболистом с рекордным заработком

И он принялся забивать такими темпами, что вскоре стало ясно: все у него срастется. Исторический момент наступил за 11 секунд до конца третьей четверти. Потом Леброн Джеймс говорил, что фаны наверняка надеялись, что он оформит рекорд каким-нибудь символическим, что ли, способом — исполнив, например, бросок сверху, потому что данками славился всю жизнь, или еще лучше, «небесный крюк» с разворота — фирменный трюк Абдул-Джаббара.

Однако до 36-го очка в матч и 28 388-го в НБА Джеймс добрался более прозаичным образом — поразив кольцо броском с отклонением, что, разумеется, не отменило организованную тут же церемонию его признания в новом качестве.

Ради нее матч остановили на десять минут. Во время церемонии глава НБА Адам Силвер говорил всякие банальные и красивые слова, посвященные Леброну Джеймсу, а Карим Абдул-Джаббар торжественно передавал ему только что взятый в руки мяч — словно вручая собственную корону. Без малейшего вроде бы сожаления насчет того, что так вышло.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Рекорды НБА

Предыдущая фотография
Статус самого результативного баскетболиста (38 390 очков) — очередное достижение в карьере четырехкратного чемпиона НБА, четырехкратного обладателя титула самого ценного игрока (MVP) и самого высокооплачиваемого спортсмена лиги Леброна Джеймса. Ему же принадлежит антирекорд по максимальному количеству потерь — 4 926

Статус самого результативного баскетболиста (38 390 очков) — очередное достижение в карьере четырехкратного чемпиона НБА, четырехкратного обладателя титула самого ценного игрока (MVP) и самого высокооплачиваемого спортсмена лиги Леброна Джеймса. Ему же принадлежит антирекорд по максимальному количеству потерь — 4 926

Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

Один из самых титулованных центровых Уилт Чемберлен начинал карьеру во времена, когда трехочковых бросков в НБА еще не было, но это не помешало ему 2 марта 1962 года набрать в матче против «Нью-Йорк Никс» 100 очков (рекорд за игру). Также он обладает рекордом по количеству подборов за карьеру (23 924)

Один из самых титулованных центровых Уилт Чемберлен начинал карьеру во времена, когда трехочковых бросков в НБА еще не было, но это не помешало ему 2 марта 1962 года набрать в матче против «Нью-Йорк Никс» 100 очков (рекорд за игру). Также он обладает рекордом по количеству подборов за карьеру (23 924)

Фото: Paul Vathis / AP

Четырехкратный чемпион НБА Стеф Карри (на фото в центре) завоевал титул главного снайпера лиги в 2021 году, оставив позади сначала звездного разыгрывающего 1990-х Реджи Миллера, а затем и лучшего шутера 2000-х Рэя Аллена. Сейчас на его счету 3 302 трехочковых

Четырехкратный чемпион НБА Стеф Карри (на фото в центре) завоевал титул главного снайпера лиги в 2021 году, оставив позади сначала звездного разыгрывающего 1990-х Реджи Миллера, а затем и лучшего шутера 2000-х Рэя Аллена. Сейчас на его счету 3 302 трехочковых

Фото: Jed Jacobsohn / AP

Разыгрывающий «Юта Джаз» и член Зала славы баскетбола Джон Стоктон поставил рекорды по передачам (15 806) и перехватам (3 265), однако завоевать титул чемпиона так и не смог

Разыгрывающий «Юта Джаз» и член Зала славы баскетбола Джон Стоктон поставил рекорды по передачам (15 806) и перехватам (3 265), однако завоевать титул чемпиона так и не смог

Фото: Bill Kostroun / AP

Двукратный чемпион НБА Хаким Оладжьювон (на фото слева) снискал славу игрока, уверенно защищавшего собственное кольцо: он удерживает рекорд по блок-шотам (3 830). Также является одним из четырех игроков в истории, сделавших квадрупл-дабл (набрал двухзначное число сразу в четырех статистических показателях: 18 очков, 16 подборов, 11 блок-шотов и 10 передач)

Двукратный чемпион НБА Хаким Оладжьювон (на фото слева) снискал славу игрока, уверенно защищавшего собственное кольцо: он удерживает рекорд по блок-шотам (3 830). Также является одним из четырех игроков в истории, сделавших квадрупл-дабл (набрал двухзначное число сразу в четырех статистических показателях: 18 очков, 16 подборов, 11 блок-шотов и 10 передач)

Фото: AP

Центровой Роберт Пэриш (на фото справа) провел одну из самых длинных карьер в истории НБА (21 сезон), поставил рекорд по сыгранным матчам (1 611), сменил четыре команды и четыре раза завоевал главный трофей лиги

Центровой Роберт Пэриш (на фото справа) провел одну из самых длинных карьер в истории НБА (21 сезон), поставил рекорд по сыгранным матчам (1 611), сменил четыре команды и четыре раза завоевал главный трофей лиги

Фото: Doug Atkins / AP

Несмотря на то что Леброн Джеймс обошел звездного центрового 1980-х Карима Абдула-Джаббара по результативности, по числу забитых мячей он ему все равно пока уступает — 14 053 против 15 837. Дело в том, нынешняя звезда «Лейкерс» регулярно забивает из-за дуги, тогда как Абдул-Джаббар бросал в основном двухочковые. Также на счету центрового остается антирекорд — максимальное количество фолов (4 657)

Несмотря на то что Леброн Джеймс обошел звездного центрового 1980-х Карима Абдула-Джаббара по результативности, по числу забитых мячей он ему все равно пока уступает — 14 053 против 15 837. Дело в том, нынешняя звезда «Лейкерс» регулярно забивает из-за дуги, тогда как Абдул-Джаббар бросал в основном двухочковые. Также на счету центрового остается антирекорд — максимальное количество фолов (4 657)

Фото: Roberta Barnes / AP

Защитник «Лейкерс» Коби Брайант (на фото справа) остался в истории как один из самых ярких баскетболистов нулевых, но при этом обрел славу игрока, который не делился мячом с партнерами. Так в активе у пятикратного чемпиона НБА оказался антирекорд по промахам (14 481)

Защитник «Лейкерс» Коби Брайант (на фото справа) остался в истории как один из самых ярких баскетболистов нулевых, но при этом обрел славу игрока, который не делился мячом с партнерами. Так в активе у пятикратного чемпиона НБА оказался антирекорд по промахам (14 481)

Фото: Reuters

Центровому «Бостон Селтикс» Биллу Расселлу (на фото слева) довелось играть в эпоху, когда его клуб безоговорочно доминировал. С 1957 по 1969 год «кельты» одержали чемпионство 11 раз, а на руках Рассела не осталось пальца без перстня (по традиции каждому игроку чемпионской команды вручается перстень)

Центровому «Бостон Селтикс» Биллу Расселлу (на фото слева) довелось играть в эпоху, когда его клуб безоговорочно доминировал. С 1957 по 1969 год «кельты» одержали чемпионство 11 раз, а на руках Рассела не осталось пальца без перстня (по традиции каждому игроку чемпионской команды вручается перстень)

Фото: AP / File

Разыгрывающий Иш Смит (на фото слева) попал в НБА в 2010-м и с тех пор ежегодно менял клубы. Это сделало его единственным за всю историю игроком, умудрившимся сыграть в 13 командах — почти половине лиги

Разыгрывающий Иш Смит (на фото слева) попал в НБА в 2010-м и с тех пор ежегодно менял клубы. Это сделало его единственным за всю историю игроком, умудрившимся сыграть в 13 командах — почти половине лиги

Фото: Rick Bowmer / AP

14 января 2023 года клубы «Голден Стейт Уорриорс» и «Сан Антонио Сперс» собрали небывалый аншлаг на матче в честь 50-летия «Сперс», который установил рекорд по посещаемости (68 323 зрителя). Предыдущий рекорд (62 046 зрителей) держался с 1998-го

14 января 2023 года клубы «Голден Стейт Уорриорс» и «Сан Антонио Сперс» собрали небывалый аншлаг на матче в честь 50-летия «Сперс», который установил рекорд по посещаемости (68 323 зрителя). Предыдущий рекорд (62 046 зрителей) держался с 1998-го

Фото: Eric Gay / AP

13 декабря 1983 года прошла самая результативная игра в истории НБА: со счетом 186–184 «Денвер Наггетс» проиграли «Детройт Пистонс» в трех овертаймах. Тогда же были установлены до сих пор не побитые рекорды по общему количеству забитых с игры очков (142), передач (93), а также числу игроков, набравших более 40 очков в одной игре (4 человека)

13 декабря 1983 года прошла самая результативная игра в истории НБА: со счетом 186–184 «Денвер Наггетс» проиграли «Детройт Пистонс» в трех овертаймах. Тогда же были установлены до сих пор не побитые рекорды по общему количеству забитых с игры очков (142), передач (93), а также числу игроков, набравших более 40 очков в одной игре (4 человека)

Фото: Pro Sport Outlook

Следующая фотография
1 / 12

Статус самого результативного баскетболиста (38 390 очков) — очередное достижение в карьере четырехкратного чемпиона НБА, четырехкратного обладателя титула самого ценного игрока (MVP) и самого высокооплачиваемого спортсмена лиги Леброна Джеймса. Ему же принадлежит антирекорд по максимальному количеству потерь — 4 926

Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

Один из самых титулованных центровых Уилт Чемберлен начинал карьеру во времена, когда трехочковых бросков в НБА еще не было, но это не помешало ему 2 марта 1962 года набрать в матче против «Нью-Йорк Никс» 100 очков (рекорд за игру). Также он обладает рекордом по количеству подборов за карьеру (23 924)

Фото: Paul Vathis / AP

Четырехкратный чемпион НБА Стеф Карри (на фото в центре) завоевал титул главного снайпера лиги в 2021 году, оставив позади сначала звездного разыгрывающего 1990-х Реджи Миллера, а затем и лучшего шутера 2000-х Рэя Аллена. Сейчас на его счету 3 302 трехочковых

Фото: Jed Jacobsohn / AP

Разыгрывающий «Юта Джаз» и член Зала славы баскетбола Джон Стоктон поставил рекорды по передачам (15 806) и перехватам (3 265), однако завоевать титул чемпиона так и не смог

Фото: Bill Kostroun / AP

Двукратный чемпион НБА Хаким Оладжьювон (на фото слева) снискал славу игрока, уверенно защищавшего собственное кольцо: он удерживает рекорд по блок-шотам (3 830). Также является одним из четырех игроков в истории, сделавших квадрупл-дабл (набрал двухзначное число сразу в четырех статистических показателях: 18 очков, 16 подборов, 11 блок-шотов и 10 передач)

Фото: AP

Центровой Роберт Пэриш (на фото справа) провел одну из самых длинных карьер в истории НБА (21 сезон), поставил рекорд по сыгранным матчам (1 611), сменил четыре команды и четыре раза завоевал главный трофей лиги

Фото: Doug Atkins / AP

Несмотря на то что Леброн Джеймс обошел звездного центрового 1980-х Карима Абдула-Джаббара по результативности, по числу забитых мячей он ему все равно пока уступает — 14 053 против 15 837. Дело в том, нынешняя звезда «Лейкерс» регулярно забивает из-за дуги, тогда как Абдул-Джаббар бросал в основном двухочковые. Также на счету центрового остается антирекорд — максимальное количество фолов (4 657)

Фото: Roberta Barnes / AP

Защитник «Лейкерс» Коби Брайант (на фото справа) остался в истории как один из самых ярких баскетболистов нулевых, но при этом обрел славу игрока, который не делился мячом с партнерами. Так в активе у пятикратного чемпиона НБА оказался антирекорд по промахам (14 481)

Фото: Reuters

Центровому «Бостон Селтикс» Биллу Расселлу (на фото слева) довелось играть в эпоху, когда его клуб безоговорочно доминировал. С 1957 по 1969 год «кельты» одержали чемпионство 11 раз, а на руках Рассела не осталось пальца без перстня (по традиции каждому игроку чемпионской команды вручается перстень)

Фото: AP / File

Разыгрывающий Иш Смит (на фото слева) попал в НБА в 2010-м и с тех пор ежегодно менял клубы. Это сделало его единственным за всю историю игроком, умудрившимся сыграть в 13 командах — почти половине лиги

Фото: Rick Bowmer / AP

14 января 2023 года клубы «Голден Стейт Уорриорс» и «Сан Антонио Сперс» собрали небывалый аншлаг на матче в честь 50-летия «Сперс», который установил рекорд по посещаемости (68 323 зрителя). Предыдущий рекорд (62 046 зрителей) держался с 1998-го

Фото: Eric Gay / AP

13 декабря 1983 года прошла самая результативная игра в истории НБА: со счетом 186–184 «Денвер Наггетс» проиграли «Детройт Пистонс» в трех овертаймах. Тогда же были установлены до сих пор не побитые рекорды по общему количеству забитых с игры очков (142), передач (93), а также числу игроков, набравших более 40 очков в одной игре (4 человека)

Фото: Pro Sport Outlook

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...