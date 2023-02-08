Главный очконабиратель

Форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс украсил свою выдающуюся карьеру, может быть, самым ярким достижением. В домашнем матче регулярного чемпионата против «Оклахома Сити-Тандер» он стал лучшим снайпером в истории сильнейшей баскетбольной лиги, опередив выступавшего за ту же команду великого центрового Карима Абдул-Джаббара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леброн Джеймс

Фото: Gary A. Vasquez / USA TODAY Sports, Reuters Леброн Джеймс

Фото: Gary A. Vasquez / USA TODAY Sports, Reuters

Леброн Джеймс, которому сейчас 38 лет, давным-давно достиг особенного статуса. Баскетбольный вундеркинд, очутившийся в НБА в 2003 году, он сделал грандиозную карьеру. На протяжении многих сезонов именно Джеймса благодаря его неординарным способностям — резкого, атлетичного, меткого, умеющего играть на разных позициях,— считали главным символом лиги, в которой всегда была куча игроков.

По ходу этой карьеры, в которой было три клуба — «Кливленд Кавальерс», «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброн Джеймс добыл огромное количество разных очень престижных наград. В списке по четыре чемпионских титула, звания ценнейшего баскетболиста сезона и лучшего в финальной серии play-off, 19 попаданий на Матч всех звезд, два олимпийских золота в составе сборной США — 2008 и 2012 годов.

Но, кажется, ни одно из прежних достижений Джеймса не вызывало такого резонанса, как то, что состоялось в матче «Лейкерс» против «Оклахомы».

На самом деле калифорнийцы его проиграли — 100:103, но, судя по всему, серьезных медиаресурсов, посчитавших нужным акцентировать внимание на результате, не нашлось вовсе. Результат все посчитали чем-то, достойным максимум коротенького упоминания. А о турнирном положении «Лейкерс» часто не было и таких упоминаний, хотя оно плачевное: клуб не входит в «зону play-off», находясь на третьей снизу строчке в таблице Западной конференции.

О резонансе, о трепете, с которым к достижению в Америке готовились, говорят простые факты.

На матч против «Оклахомы» аккредитовались более двух сотен журналистов: столько обычно посещают лишь встречи продвинутых стадий play-off. Цена билетов доходила до $92 тыс.

А VIP-сектор трибун был полон знаменитостей: Дензел Вашингтон, Джей Зи, Энди Гарсия, ну и, разумеется, отряд выдающихся баскетболистов прошлого — Джеймс Уорти, Боб Макаду, Дуэйн Уэйд и, понятно, Карим Абдул-Джаббар.

Именно Абдул-Джаббар, уникальный центровой, начинавший в «Милуоки Бакс», а большую часть карьеры вплоть до ее окончания — с 1975 по 1989 год — отыгравший в «Лейкерс», владел званием главного снайпера лиги в истории. Он стал им, обогнав Уилта Чемберлена, в апреле 1984-го, за девять месяцев до рождения Джеймса, а ушел, имея в активе 38 387 очков.

Планка, установленная Каримом Абдул-Джаббаром, действительно казалась недосягаемой. Собственно, за минувшие с тех пор, как он взобрался на верхушку, без малого четыре десятилетия появилось лишь два игрока, в которых можно было разглядеть потенциальных сокрушителей рекорда. Первым был бесподобный Майкл Джордан. Но ему помешало бегство в 1990-е из баскетбола и бейсбол, лишившее гения нескольких сезонов. Вторым — Леброн Джеймс. А вот у него-то все сложилось как надо. На протяжении всей карьеры он сохранял высочайшую результативность (по средней он превосходит Абдул-Джаббара — 27,2 очка в среднем за игру против 24,6), избегал серьезных травм, а следовательно, длинных пауз в выступлениях и перед матчем с «Оклахомой» оказался вплотную к лидеру.

Чтобы сместить с трона легенду «Лейкерс» прошлого прямо сейчас, не откладывая праздник на следующую встречу, Джеймсу надо было набрать 36 баллов.

И он принялся забивать такими темпами, что вскоре стало ясно: все у него срастется. Исторический момент наступил за 11 секунд до конца третьей четверти. Потом Леброн Джеймс говорил, что фаны наверняка надеялись, что он оформит рекорд каким-нибудь символическим, что ли, способом — исполнив, например, бросок сверху, потому что данками славился всю жизнь, или еще лучше, «небесный крюк» с разворота — фирменный трюк Абдул-Джаббара.

Однако до 36-го очка в матч и 28 388-го в НБА Джеймс добрался более прозаичным образом — поразив кольцо броском с отклонением, что, разумеется, не отменило организованную тут же церемонию его признания в новом качестве.

Ради нее матч остановили на десять минут. Во время церемонии глава НБА Адам Силвер говорил всякие банальные и красивые слова, посвященные Леброну Джеймсу, а Карим Абдул-Джаббар торжественно передавал ему только что взятый в руки мяч — словно вручая собственную корону. Без малейшего вроде бы сожаления насчет того, что так вышло.

Алексей Доспехов