Один из лучших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, который последние четыре сезона играет за «Лос-Анджелес Лейкерс», договорился с клубом о продлении контракта. По условиям нового двухлетнего соглашения, предусматривающего возможность пролонгации еще на один сезон, Джеймс получит $97,1 млн, что позволит американскому форварду стать баскетболистом с рекордным заработком — $532 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если Леброн Джеймс (на фото) не будет пропускать матчи из-за травм и будет набирать по 27 очков за игру, то уже в январе побьет рекорд легендарного снайпера Карима Абдул-Джаббара — 38 387 баллов в регулярных чемпионатах НБА

Фото: Doug McSchooler / AP Если Леброн Джеймс (на фото) не будет пропускать матчи из-за травм и будет набирать по 27 очков за игру, то уже в январе побьет рекорд легендарного снайпера Карима Абдул-Джаббара — 38 387 баллов в регулярных чемпионатах НБА

Фото: Doug McSchooler / AP

О том, что ярчайшая звезда НБА Леброн Джеймс продлил соглашение с «Лейкерс», американскому телеканалу ESPN рассказал агент игрока Рич Пол. Новый контракт, размер которого составляет $97,1 млн, рассчитан на два сезона и предусматривает так называемую опцию игрока. Она позволит Джеймсу, если он сам того захочет, по истечении соглашения задержаться в калифорнийском клубе на еще один год.

Зарплата Джеймса за сезон составит около $48 млн. Больше него в НБА получает только один игрок — разыгрывающий «Голден Стейт Уорриорс» Стефен Карри. Прошлым летом он подписал четырехлетнее соглашение, по которому зарабатывает $52,2 млн ежегодно.

Если говорить про другие крупные североамериканские лиги — бейсбольную (MLB) и футбольную (NFL), то конкурировать с Леброном Джеймсом по этому показателю может только один спортсмен — знаменитый квотербек Патрик Махоумс, выступающий за клуб NFL «Канзас Чифс». В 2020 году он подписал со своей командой уникальный десятилетний контракт, по которому ему полагается $0,503 млрд, то есть более $50 млн за сезон.

Зато Леброну Джеймсу теперь принадлежит другой рекорд НБА. Новое соглашение превратило его в баскетболиста с самым большим суммарным заработком — $532 млн.

Ранее этим статусом обладал форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант, сумевший сколотить за всю карьеру в НБА $508 млн.

Примечательно, что зарплата в клубах лиги принесла Леброну Джеймсу, являющемуся единственным в НБА действующим игроком-миллиардером, лишь треть от его состояния. По подсчетам Forbes, более $900 млн он получил благодаря рекламным гонорарам и доходам от инвестиций. Из них $300 млн сгенерировала компания SpringHill, которую Джеймс в 2020 году основал вместе с американским предпринимателем Мэвериком Картером и которая специализируется на производстве теле- и кинопродукции. Еще $90 млн ему принесли акции спортивного холдинга Fenway Sports Group, владеющего футбольным «Ливерпулем», бейсбольным «Бостон Ред Сокс», а также хоккейным «Питсбург Пингвинс».

Высокой зарплатой, впрочем, требования Леброна Джеймса не ограничились.

Четырехкратный чемпион НБА, уточняет The Athletic, в беседе с руководством клуба при подписании контракта назвал несколько условий, уже не связанных с финансами.

Так, Джеймс попросил «Лейкерс» усилить состав, а конкретнее — подписать разыгрывающего «Бруклин Нетс» и по совместительству его бывшего партнера по «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинга.

С фигурой Ирвинга Леброн Джеймс, кажется, связывает главные надежды по выходу из кризиса, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» пребывает уже несколько лет. Весной 17-кратный чемпион баскетбольной лиги, проводивший сезон катастрофическим образом (на 79 матчей — 31 победа), не вышел в play-off чемпионата. За год до этого калифорнийцы туда прорвались, но не смогли преодолеть стартовую стадию.

Новое соглашение «Лейкерс» с Леброном Джеймсом вызвало между тем противоречивую реакцию у специалистов. К его результативности вопросов нет: в прошлом сезоне форвард в 56 матчах набирал в среднем 30,3 очка, делал 8,2 подбора и 6,2 передачи. Он также отметился уникальным достижением, сумев перекрыть три рубежа — набрать 10 тыс. очков, сделать 10 тыс. подборов и 10 тыс. результативных передач. Если Джеймс не будет пропускать матчи из-за травм и будет забивать хотя бы по 27 мячей за игру, то уже в январе побьет рекорд легендарного снайпера Карима Абдул-Джаббара (на его счету 38 387 очков в регулярных чемпионатах за карьеру).

Зато может смущать возраст форварда: сейчас ему 37 лет, а в сезоне-2024/25 Джеймсу, если он воспользуется «опцией игрока», и вовсе будет уже 40 лет. Американец, кроме того, сильно подвержен травмам: в течение последних трех лет он выходил в среднем на площадку по 52 раза за сезон, то есть пропускал по 30 игр в год. По мнению Los Angeles Times, если бы «Лейкерс» не стал продлевать Джеймса, то на сэкономленные средства мог бы купить более молодых игроков и заняться перестройкой состава. «Но вместо того, чтобы начать тяжелую работу по возвращению величия, "Лейкерс", цепляясь за стареющую звезду, снова согласился быть аттракционом»,— пишет издание.

Екатерина Ремизова