«Политизация спорта давно стала нормой»

Страны Балтии и Скандинавии призвали не допустить россиян на Олимпийские игры. Заявление о запрете на участие в международных соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии подписали Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, Исландия, Гренландия, а также Фарерские и Аландские острова. При этом бойкотировать ближайшие Олимпийские игры в Париже в случае допуска россиян готовы не все. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Громких заявлений по поводу того, что будет, если МОК вдруг решит допустить Россию и Белоруссию до Игр, было немало. Министр спорта и туризма Польши утверждает, что бойкотировать Олимпиаду готовы около 40 стран. По его словам, 10 февраля состоится встреча спортивных министров, где будет сформирована «общая, сильная позиция».

Но еще до начала этой встречи обозначились страны, которые, несмотря ни на что, бойкотировать олимпиаду не будут. Список таких отказников весьма любопытен. Пока их три — это Чехия, Эстония и Великобритания. Причины указываются разные, но в реальности никто из них не готов рисковать своими спортсменами и нарываться на санкции за бойкот Игр. Ведь это грубое нарушение Олимпийской хартии, и наказание может не понравится тем, кто пойдет против МОК, уверен спортивный юрист Артем Пацев:

«Если какая-то уже заявленная делегация или отдельная команда, или спортсмен отказывается от участия в Олимпиаде без согласия на то исполкома МОК, то это является нарушением Олимпийской хартии. Оно может повлечь за собой дисциплинарные меры, санкции и так далее».

Кстати, популярное мнение, что за бойкот любая страна автоматически отстраняется от Игр на восемь лет ошибочно. Чиновники все будут решать в индивидуальном порядке. Что касается России, то, несмотря на серьезные ограничения, в том числе по флагу и гимну, позиция страны однозначная — если МОК допустит, то наши спортсмены поедут на Олимпиаду. А министр спорта России Олег Матыцин, как выясняется, до сих пор верит заявлениям главы Международного олимпийского комитета.

«Президент МОК не раз заявлял в последние, во всяком случае, дни, что политизация и принадлежность к стране по паспорту не будет являться критерием допуска. Я надеюсь, что и необходимость политических утверждений не будет являться одним из критериев допуска, потому что это будет прямой политизацией».

К сожалению, политизация спорта давно стала нормой, и верить в то, что МОК будет с этим бороться всерьез, несколько наивно. С большой долей вероятности, господин Бах ратует за возращение России и Белоруссии в олимпийское движение, потому что отстранение двух стран серьезно ударит по карману Международного олимпийского комитета.

О финансовых потерях спортивных федераций не раз говорил президент ОКР Станислав Поздняков:

«Поверьте, настроения меняются, и в некоторых международных спортивных организациях уже открыто говорят об экономическом ущербе от того, что ведущие спортсмены мира, к коим относятся россияне, не участвуют в соревнованиях».

В Международной федерации лыжного спорта даже не скрывают, что без российских спортсменов лишились колоссальной аудитории и терпят серьезные убытки от продажи телевизионных прав кубка мира. И все же эти потери пока не стали поводом вернуть наших атлетов в международные турниры. Так что стратегическое решение по допуску россиян на Олимпиаду, МОК, скорее всего, будет принимать, руководствуясь исключительно политической ситуацией.

Понимая это, такие страны как Англия или Чехия решили не лезть на рожон, и сразу заявить, что примут любую позицию МОК. А какой она будет, учитывая количество стран, готовых к бойкоту, к сожалению, понятно уже сейчас.

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