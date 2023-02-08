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Виды без России

Как проходит зимний международный сезон без участия отечественных спортсменов

Открывающийся сегодня в немецком Оберхофе чемпионат мира по биатлону — одно из многих топовых соревнований зимнего сезона, которое пройдет без участия отстраненных от них из-за международных санкций российских спортсменов. “Ъ” рассказывает, что происходит в их отсутствие в биатлоне, а также в двух других ключевых для России олимпийских видах — лыжных гонках и фигурном катании.

11 из 14 уже прошедших личных гонок Кубка мира выиграл безусловный фронтмен современного биатлона Йоханнес Бё

11 из 14 уже прошедших личных гонок Кубка мира выиграл безусловный фронтмен современного биатлона Йоханнес Бё

Фото: Jurij Kodrun / Getty Images

11 из 14 уже прошедших личных гонок Кубка мира выиграл безусловный фронтмен современного биатлона Йоханнес Бё

Фото: Jurij Kodrun / Getty Images

Биатлон

В биатлонном Кубке мира, оставшемся без российских и белорусских спортсменов, перед первенством в Оберхофе творились довольно любопытные вещи. Суть их в мужских и женских соревнованиях была абсолютно разной.

У мужчин привычное норвежское лидерство вдруг превратилось в редчайшую для этого вида практически абсолютную гегемонию. Норвежцы выиграли все четыре состоявшиеся в Кубке мира эстафеты, а из 14 личных гонок не победили лишь в одной — открывшей сезон еще в конце ноября в финском Контиолахти «индивидуалке», в которой успеха добился швед Мартин Понсилуома. При этом в четырех из этих гонок они занимали все места на подиуме.

А внутри, что ли, этого доминирования спряталось еще одно, уже персональное. У Йоханнеса Бё, четырехкратного чемпиона состоявшейся год назад пекинской Олимпиады,— 11 побед. Иногда он кажется практически неуязвимым. Так что Бё уверенно лидирует в общем зачете Кубка мира, опережая Стурлу Холма Легрейда и Ветле Шостада Кристиансена. А у ближайшего преследователя-иностранца — француза Кентена Фийона-Майе, который в 2022 году казался практически ровней норвежскому фронтмену, очков в два раза с лишним меньше, чем у Йоханнеса Бё.

Зато у женщин «норвежская составляющая» неожиданно оказалась минимальной из-за проблем со здоровьем у двух лучших биатлонисток Норвегии. Тириль Экхофф вообще не смогла восстановиться к чемпионату мира и рискует пропустить весь сезон целиком, а Марте Олсбю-Ройселанн по ходу его вернулась в строй, но держится достаточно скромно.

Победы на этапах Кубка мира делила когорта хорошо известных спортсменок — шведки Эльвира и Ханна Эберг, итальянки Лиза Виттоцци и Доротея Вирер, немка Дениза Херманн, австрийка Лиза Тереза Хаузер. А стабильнее остальных была француженка Жюлия Симон, которая и возглавляет общий зачет.

И с новыми именами у женщин тоже все куда лучше, чем у мужчин, у которых на виду исключительно старая гвардия. Например, открытием сезона уже признана Анамария Лампич. Еще в прошлом сезоне словенка была отличной лыжницей, специализирующейся в спринте. В ее активе есть три медали чемпионатов мира. Но, по сути, на пике карьеры 27-летняя Лампич, всех удивив, решила сменить вид и в новом адаптировалась быстро. До подиума она пока не добиралась, но уже была рядышком с ним. В январе в итальянском Антхольце Лампич замкнула пятерку сильнейших, а о ее превосходстве в скорости над элитой неплохо рассказывают цифры: от стрелявшей чисто победительницы Вирер словенка с двумя промахами отстала всего на 18 секунд.

Лыжные гонки

У лыжников чемпионат мира состоится в конце февраля в словенской Планице, а на прошедших этапах Кубка мира не случилось по большому счету никаких по-настоящему интересных событий. В мужских состязаниях не принимает участие трехкратный чемпион пекинской Олимпиады Александр Большунов, и без него чрезвычайно комфортно чувствует себя соперник отстраненного россиянина в борьбе за статус короля лыжных гонок современности Йоханнес Клебо. Норвежец царит в спринте, иногда выстреливает в дистанционных гонках и в третий раз выиграл престижную серию Tour de Ski. В общем зачете он на без малого две сотни очков опережает соотечественника Пола Голберга. А компанию таких же матерых, как Клебо и Голберг, норвежцев, в которой еще Ханс Кристер Холунн, Дидрик Тёнсет и Симен Хегстад Крюгер, в верхней части классификации разбавляет лишь итальянец Федерико Пеллегрини, тоже ветеран. Молодежи в элиту прорваться пока не удается.

У лыжниц, как и у биатлонисток, иерархия куда более зыбкая. После олимпийского сезона карьеру завершила великая норвежка Тереза Йохауг, и ее роль остается вакантной. Высшая строчка кубкового зачета принадлежит соотечественнице Йохауг Тириль Венг. Но не сказать, будто бы она выделяется на фоне оппоненток — американки Джесси Диггинс, финки Кертту Нисканен, шведки Фриды Карлссон. Все это спортсменки, с которыми сильнейшие из пропускающих розыгрыш россиянок — Наталья Непряева, Юлия Ступак — справлялись не так уж редко.

Фигурное катание

Есть, впрочем, зимний вид, который пострадал из-за отстранения российских спортсменов еще сильнее, чем лыжные гонки. Речь идет, разумеется, о фигурном катании, во всяком случае, о двух козырных отечественных дисциплинах — женском одиночном и парном катании.

Тут очень неплохо картину иллюстрируют простые цифры. Вот прошлогодние олимпийские соревнования парников. В Пекине золото в них досталось покинувшим спорт китайцам Сюй Вэньцзин и Хань Цуну. От них ненамного отстали три российские пары — Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым, Анастасия Мишина с Александром Галлямовым и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским. Главным пока — до мартовского чемпионата мира в Японии — международным состязанием текущего сезона был декабрьский финал Гран-при в Турине. На нем первенствовали японцы Рику Миура и Рюити Кихара с суммой баллов 214,56, на шесть меньше, чем пекинская сумма пролетевших мимо медалей Бойковой с Козловским, на два с половиной десятка меньше, чем сумма взявших серебро Тарасовой и Морозова. При этом японцы — дуэт отнюдь не юный. Партнеру, например, уже 30. Более того, рядом с ними очутились лишь американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер. Остальным парам рубеж в 200 баллов не покорился.

Совсем уж разителен контраст с предыдущим сезоном в соревнованиях одиночниц, в которых россиянки в последние годы буквально царили. В Пекине золотую награду завоевала Анна Щербакова, серебряную — Александра Трусова. В туринском финале Гран-при победила японка Маи Михара. Ее сумма баллов — 208,17 — была настолько скромной, что на Олимпиаде она не попала бы с ней и в топ-шестерку. А уж в сопоставлении с результатами Щербаковой и Трусовой (обе получили за 250 баллов) ее показатели смотрятся просто смешными. И важный нюанс. Совершенно не похоже, будто бы, пока российские спортсменки находятся в изоляции, кто-то подхватил инициированную ими революцию и принялся осваивать четверные прыжки не для разового, а для систематического употребления.

В этом смысле в постолимпийском сезоне в принципе выделяется разве что мужское одиночное катание, которое, казалось, ждет затишье из-за потери двух ярчайших звезд — японца Юдзуру Ханью и американца Нейтана Чена, который, правда, еще собирается вернуться на лед. Выделяется оно благодаря Илье Малинину. Этот 18-летний американский фигурист первым в истории стал исполнять на официальных турнирах четверной аксель и собрал такой набор многооборотных прыжков, какого не было даже у их короля Чена. Правда, ошибки еще мешают ему превосходит японских конкурентов, прежде всего Сёму Уно.

Алексей Доспехов

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