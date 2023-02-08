Виды без России

Открывающийся сегодня в немецком Оберхофе чемпионат мира по биатлону — одно из многих топовых соревнований зимнего сезона, которое пройдет без участия отстраненных от них из-за международных санкций российских спортсменов. “Ъ” рассказывает, что происходит в их отсутствие в биатлоне, а также в двух других ключевых для России олимпийских видах — лыжных гонках и фигурном катании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 11 из 14 уже прошедших личных гонок Кубка мира выиграл безусловный фронтмен современного биатлона Йоханнес Бё

Фото: Jurij Kodrun / Getty Images 11 из 14 уже прошедших личных гонок Кубка мира выиграл безусловный фронтмен современного биатлона Йоханнес Бё

Фото: Jurij Kodrun / Getty Images

Биатлон

В биатлонном Кубке мира, оставшемся без российских и белорусских спортсменов, перед первенством в Оберхофе творились довольно любопытные вещи. Суть их в мужских и женских соревнованиях была абсолютно разной.

У мужчин привычное норвежское лидерство вдруг превратилось в редчайшую для этого вида практически абсолютную гегемонию. Норвежцы выиграли все четыре состоявшиеся в Кубке мира эстафеты, а из 14 личных гонок не победили лишь в одной — открывшей сезон еще в конце ноября в финском Контиолахти «индивидуалке», в которой успеха добился швед Мартин Понсилуома. При этом в четырех из этих гонок они занимали все места на подиуме.

А внутри, что ли, этого доминирования спряталось еще одно, уже персональное. У Йоханнеса Бё, четырехкратного чемпиона состоявшейся год назад пекинской Олимпиады,— 11 побед. Иногда он кажется практически неуязвимым. Так что Бё уверенно лидирует в общем зачете Кубка мира, опережая Стурлу Холма Легрейда и Ветле Шостада Кристиансена. А у ближайшего преследователя-иностранца — француза Кентена Фийона-Майе, который в 2022 году казался практически ровней норвежскому фронтмену, очков в два раза с лишним меньше, чем у Йоханнеса Бё.

Зато у женщин «норвежская составляющая» неожиданно оказалась минимальной из-за проблем со здоровьем у двух лучших биатлонисток Норвегии. Тириль Экхофф вообще не смогла восстановиться к чемпионату мира и рискует пропустить весь сезон целиком, а Марте Олсбю-Ройселанн по ходу его вернулась в строй, но держится достаточно скромно.

Победы на этапах Кубка мира делила когорта хорошо известных спортсменок — шведки Эльвира и Ханна Эберг, итальянки Лиза Виттоцци и Доротея Вирер, немка Дениза Херманн, австрийка Лиза Тереза Хаузер. А стабильнее остальных была француженка Жюлия Симон, которая и возглавляет общий зачет.

И с новыми именами у женщин тоже все куда лучше, чем у мужчин, у которых на виду исключительно старая гвардия. Например, открытием сезона уже признана Анамария Лампич. Еще в прошлом сезоне словенка была отличной лыжницей, специализирующейся в спринте. В ее активе есть три медали чемпионатов мира. Но, по сути, на пике карьеры 27-летняя Лампич, всех удивив, решила сменить вид и в новом адаптировалась быстро. До подиума она пока не добиралась, но уже была рядышком с ним. В январе в итальянском Антхольце Лампич замкнула пятерку сильнейших, а о ее превосходстве в скорости над элитой неплохо рассказывают цифры: от стрелявшей чисто победительницы Вирер словенка с двумя промахами отстала всего на 18 секунд.

Лыжные гонки

У лыжников чемпионат мира состоится в конце февраля в словенской Планице, а на прошедших этапах Кубка мира не случилось по большому счету никаких по-настоящему интересных событий. В мужских состязаниях не принимает участие трехкратный чемпион пекинской Олимпиады Александр Большунов, и без него чрезвычайно комфортно чувствует себя соперник отстраненного россиянина в борьбе за статус короля лыжных гонок современности Йоханнес Клебо. Норвежец царит в спринте, иногда выстреливает в дистанционных гонках и в третий раз выиграл престижную серию Tour de Ski. В общем зачете он на без малого две сотни очков опережает соотечественника Пола Голберга. А компанию таких же матерых, как Клебо и Голберг, норвежцев, в которой еще Ханс Кристер Холунн, Дидрик Тёнсет и Симен Хегстад Крюгер, в верхней части классификации разбавляет лишь итальянец Федерико Пеллегрини, тоже ветеран. Молодежи в элиту прорваться пока не удается.

У лыжниц, как и у биатлонисток, иерархия куда более зыбкая. После олимпийского сезона карьеру завершила великая норвежка Тереза Йохауг, и ее роль остается вакантной. Высшая строчка кубкового зачета принадлежит соотечественнице Йохауг Тириль Венг. Но не сказать, будто бы она выделяется на фоне оппоненток — американки Джесси Диггинс, финки Кертту Нисканен, шведки Фриды Карлссон. Все это спортсменки, с которыми сильнейшие из пропускающих розыгрыш россиянок — Наталья Непряева, Юлия Ступак — справлялись не так уж редко.

Фигурное катание

Есть, впрочем, зимний вид, который пострадал из-за отстранения российских спортсменов еще сильнее, чем лыжные гонки. Речь идет, разумеется, о фигурном катании, во всяком случае, о двух козырных отечественных дисциплинах — женском одиночном и парном катании.

Тут очень неплохо картину иллюстрируют простые цифры. Вот прошлогодние олимпийские соревнования парников. В Пекине золото в них досталось покинувшим спорт китайцам Сюй Вэньцзин и Хань Цуну. От них ненамного отстали три российские пары — Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым, Анастасия Мишина с Александром Галлямовым и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским. Главным пока — до мартовского чемпионата мира в Японии — международным состязанием текущего сезона был декабрьский финал Гран-при в Турине. На нем первенствовали японцы Рику Миура и Рюити Кихара с суммой баллов 214,56, на шесть меньше, чем пекинская сумма пролетевших мимо медалей Бойковой с Козловским, на два с половиной десятка меньше, чем сумма взявших серебро Тарасовой и Морозова. При этом японцы — дуэт отнюдь не юный. Партнеру, например, уже 30. Более того, рядом с ними очутились лишь американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер. Остальным парам рубеж в 200 баллов не покорился.

Совсем уж разителен контраст с предыдущим сезоном в соревнованиях одиночниц, в которых россиянки в последние годы буквально царили. В Пекине золотую награду завоевала Анна Щербакова, серебряную — Александра Трусова. В туринском финале Гран-при победила японка Маи Михара. Ее сумма баллов — 208,17 — была настолько скромной, что на Олимпиаде она не попала бы с ней и в топ-шестерку. А уж в сопоставлении с результатами Щербаковой и Трусовой (обе получили за 250 баллов) ее показатели смотрятся просто смешными. И важный нюанс. Совершенно не похоже, будто бы, пока российские спортсменки находятся в изоляции, кто-то подхватил инициированную ими революцию и принялся осваивать четверные прыжки не для разового, а для систематического употребления.

В этом смысле в постолимпийском сезоне в принципе выделяется разве что мужское одиночное катание, которое, казалось, ждет затишье из-за потери двух ярчайших звезд — японца Юдзуру Ханью и американца Нейтана Чена, который, правда, еще собирается вернуться на лед. Выделяется оно благодаря Илье Малинину. Этот 18-летний американский фигурист первым в истории стал исполнять на официальных турнирах четверной аксель и собрал такой набор многооборотных прыжков, какого не было даже у их короля Чена. Правда, ошибки еще мешают ему превосходит японских конкурентов, прежде всего Сёму Уно.

Алексей Доспехов