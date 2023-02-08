Борис Титов попал под санкции Великобритании

Под новые санкции Великобритании против РФ попали восемь человек и семь компаний. В список вошел в том числе бизнес-омбудсмен Борис Титов. Как сообщил глава МИД королевства Джеймс Клеверли, новые ограничения призваны усилить давление на российского президента Владимира Путина. Санкции расширили на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Титов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Борис Титов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В частности, под санкции попали производитель беспилотников CST, «РТ-Комплект» (производит запчасти для вертолетов), «Оборонлогистика» (занимается транспортировкой военной техники), «Универсалмаш» и «Липецк» (производят гусеничные шасси для ЗРК), разработчик ПО для авиации «Топаз» и «Москомсвязь». В черный список также вошли восемь физлиц:

бизнес-омбудсмен Борис Титов и его сын Павел Титов, возглавляющий организацию «Деловая Россия»;

юрист Николай Егоров, который раньше владел 20% в Антипинском НПЗ и также является однокурсником Владимира Путина;

владелец агентства «Регнум» Сергей Руднов;

акционер банка «Россия» и Национальной медиа группы Светлана Кривоногих;

владелец «Аэростарта» Виктор Мячин;

председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик;

экс-председатель совета директоров АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Евгений Школов.

В британском правительстве уточнили, что с начала российской военной операции на Украине ввели санкции против более 1,3 тыс. физических и юридических лиц. Ограничения затронули торговлю товарами на сумму более £20 млрд, а экспорт в Россию машин и транспортного оборудования с рамках санкций сократился на 98%.

Господин Зеленский сегодня, 8 февраля, встретится с британским премьер-министром Риши Сунаком. Ожидается, что они обсудят поддержку Украины, в том числе увеличение поставок военной техники. Лондон уже объявил, что расширит военную подготовку украинских военных, начав обучать их полетам на истребителях. Господин Сунак не исключил поставки истребителей на Украину.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер