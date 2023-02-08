Владимир Зеленский и Риши Сунак встретились в Лондоне

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию. В аэропорту Лондона его встретил премьер-министр королевства Риши Сунак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Риши Сунак и Владимир Зеленский

Фото: @RishiSunak Риши Сунак и Владимир Зеленский

Фото: @RishiSunak

«Великобритания одной из первых пришла на помощь Украине. И сегодня я в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку и премьер-министра Риши Сунака за его лидерскую позицию»,— написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Как отмечает Sky News, господа Зеленский и Сунак обсудят поддержку Украины, в том числе увеличение поставок военной техники. Кроме того, президент Украины и премьер-министр Великобритании посетят тренировочную базу, где проходят обучение украинские военнослужащие.

Позднее сегодня, по информации телеканала, Владимир Зеленский встретится с королем Великобритании Карлом III в Букингемском дворце. В ходе своего визита господин Зеленский также проведет встречу с лидером Лейбористской партии Киром Стармером и спикером Палаты общин Линдси Хойлом.

Это второй зарубежный визит Владимира Зеленского после начала военной операции России на территории Украины. 21 декабря 2022 года украинский президент посетил США, где провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом и его командой, а также выступил перед обеими палатами Конгресса. По данным агентства ANSA, завтра, 9 февраля, украинский президент посетит Брюссель для участия во внеочередном саммите ЕС, который состоится 9-10 февраля.

О том, как прошел визит президента Украины в США, — в материале «Ъ» «Мы к вам, Джо Байден, и вот по какому делу».