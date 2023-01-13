UnionPay объединила спрос на заграницу

Платежная система (ПС) UnionPay в прошлом году показала многократный рост как по количеству карт, выпущенных банками РФ, так и по объемам операций. При этом абсолютное большинство операций оплаты (онлайн и офлайн), а также снятие наличных по картам этой платежной системы происходили за границей. И если в первой половине года с их помощью в основном шли переводы на электронные кошельки и снятие в банкоматах, то во втором полугодии стало больше платежей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным опрошенных “Ъ” российских банков, в 2022 году в несколько раз выросли объемы выпущенных ими карт UnionPay и обороты по ним. По данным Почта-банка, к концу 2022 года он выпустил уже более 246 тыс. карт UnionPay. В одном крупном российском банке общая эмиссия выпущенных карт за прошлый год превысила 200 тыс. штук. «При этом во второй половине года спрос на карты увеличился почти на 40% по отношению к первому полугодию»,— отметили там. В еще одном крупном российском банке рассказали, что с марта по конец года эмиссия карт этой ПС выросла в 20 раз. В банках отмечают также существенный рост оборотов по картам UnionPay в прошлом году.

При этом, по словам российских банкиров, более 90% всех операций по этим картам происходят за пределами нашей страны. Так, в Почта-банке отметили, что объем операций по картам UnionPay заметно рос каждый месяц в течение года, показав максимальные уровни в мае и ноябре, при этом количество покупок в последние месяцы года вдвое превысило показатель апреля. «Самое большое количество операций осуществляется в евро и долларах, турецких лирах и дирхамах»,— рассказали в банке.

Там обратили внимание, что в первой половине прошлого года основные расходы по картам UnionPay составляли переводы и пополнение электронных кошельков, авиабилеты, покупка одежды и оплата бизнес-услуг. Самые популярные категории трат у владельцев карт UnionPay во второй половине года — автозапчасти, одежда и супермаркеты, а переводы на электронные кошельки сократились почти наполовину, отметили в Почта-банке. «Клиенты банка "Зенит" чаще оплачивают товары, чем снимают средства»,— сообщили в кредитной организации. «Наибольший рост платежей по картам UnionPay отмечается за рубежом — в пять раз»,— рассказали в другом российском банке. Там также подсчитали, что объем снятия наличных по картам UnionPay вырос в четыре раза во второй половине 2022 года по сравнению с первой. «Объем снятия наличных за рубежом выше, чем в России: если сравнивать второе полугодие прошлого года с первым, то он вырос в 4,5 раза за границей и в два раза в России»,— отметили в банке.

UnionPay была включена ЦБ в реестр операторов платежных систем еще в 2013 году. В 2016 году появилась кобейджинговая карта «Мир»-UnionPay, но, по словам экспертов, до недавнего времени основной упор российскими банками делался на развитие инфраструктуры приема этих карт. Это было логично, поскольку, по словам участников рынка, спрос на карты этой ПС был небольшой, а на приеме карт UnionPay иностранных банков можно было заработать. Уход из России западных платежных систем (в первую очередь Visa и MasterCard) резко поднял интерес россиян к картам UnionPay.

По словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Романа Прохорова, UnionPay — единственная международная ПС, продолжившая работу в России. «В прошлом году был отмечен высокий спрос со стороны российских граждан на карты этой системы для обеспечения возможности совершения трансграничных операций»,— говорит он. А минусы карт UnionPay (непредсказуемость приема в различных странах, работа не со всеми иностранными интернет-магазинами), по его словам, для многих россиян перекрывались отсутствием необходимости открытия и обслуживания счета в зарубежном банке дружественной юрисдикции для получения «полнофункциональных» карт МПС.

«Вместе с тем доля карт UnionPay в общем числе карт в РФ не превысила нескольких процентов и с учетом урегулирования в основном потребностей граждан в картах для трансграничных расчетов вряд ли будет далее расти»,— отмечает Роман Прохоров.

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков считает, что для увеличения доли карт UnionPay в России требуется серьезная работа по увеличению точек приема и по соответствию требованиям регулятора. По его мнению, самой платежной системе не очень интересно развивать внутрироссийский сегмент бизнеса. С ним согласен и Роман Прохоров, который отмечает, что сама UnionPay не демонстрирует агрессивного продвижения на внутрироссийский карточный рынок. «Оснований для активизации использования карт UnionPay для внутрироссийских операций практически нет, учитывая в том числе более интересные программы лояльности по другим картам, а также продвижение системы быстрых платежей»,— уверен он.

Тем не менее в условиях, когда конкуренция между платежными системами после ухода прочих МПС с рынка практически исчезла, сами банки стараются развивать прием карт UnionPay внутри России, предлагая различные программы лояльности. Причем они в сравнении с другими ПС, действующими в России, выглядят более выгодно.

Таким образом, по мнению экспертов, со временем и внутрироссийский трафик по картам этой платежной системы может достичь заметных объемов. Пока же, по словам банкиров, он в основном приходится на кобейджинговые карты, которые в России работают как карты «Мир».

В UnionPay не ответили на запрос “Ъ”.

Максим Буйлов