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Коммерсантъ FM
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Полковник отсидит за Bosch

Закончено дело о вымогательстве взятки при проверке готовности военкомата к призывной кампании

Как стало известно “Ъ”, военная прокуратура, утвердив обвинительное заключение, направила в суд материалы уголовного дела сотрудника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вооруженных сил полковника Ивана Мертвищева. С обвинением в получении взятки, сопряженной с вымогательством стиральной машины, от военного комиссара Объединенного военного комиссариата (ОВК) «Раменки» полковник Мертвищев полностью согласился.

Уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, сопряженное с вымогательством) в отношении полковника Мертвищева 517-й военный следственный отдел (ВСО) СКР возбудил в ноябре прошлого года. В ходе его расследования было установлено, что офицер Генштаба, воспользовавшись начавшейся 1 ноября призывной кампанией и тем, что в планах значилась проверка работы ОВК, куда входят микрорайоны Дорогомилово, Очаково-Матвеевское, Проспект Вернадского, Раменки и Тропарево-Никулино Западного административного округа города Москвы, за неделю до нее связался с военным комиссаром. В телефонном разговоре господин Мертвищев дал комиссару ОВК недвусмысленно понять, что у него якобы есть информация о том, что дела с набором призывников в его военкомате идут весьма плачевно, и даже если по представленным ему документам все будет выглядеть хорошо, то он все равно найдет у него, к чему можно будет придраться, и об этом доложит наверх. А это, по словам господина Мертвищева, может в дальнейшем отразиться как на репутации руководства ОВК, так и на карьере самого комиссара. А чтобы замять проблемы, которые могут возникнуть в результате проверки работы ОВК, полковник предложил комиссару простое решение вопроса — приобрести для него стиральную машину стоимостью не менее 70 тыс. руб. Оказавшись в тупике, военный комиссар сделал вид, что принимает предложение старшего по должности Мертвищева, однако решил все же обратиться с заявлением о вымогательстве в департамент военной контрразведки ФСБ. Ход дальнейших переговоров и согласований о приобретении определенной модели стиральной машины, которая устроила бы господина Мертвищева, оперативники взяли под свой контроль.

После того как полковник Мертвищев окончательно сделал выбор в пользу Bosch WHA122W1BL, которая и была приобретена за 72 тыс. руб., комиссар ОВК поставил проверяющего в известность и предложил ему приехать и забрать свой заказ. При получении товара сотрудниками ФСБ господин Мертвищев был задержан с поличным.

В 517-м ВСО СКР, куда сотрудник Главного организационно-мобилизационного управления вместе со стиральной машиной был доставлен для допроса, господин Мертвищев полностью признал свою вину. В связи с этим следствие ограничилось ходатайством перед 235-м гарнизонным военным судом об избрании для него меры пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела и ознакомление с его материалами уложилось в два месяца. Теперь дело передано в 235-й суд, который рассмотрит его в обычном порядке. Представители защиты господина Мертвищева от комментариев отказались, сославшись на адвокатскую тайну.

Юрий Сенаторов

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