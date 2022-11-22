Полковник Мертвищев отстирал взятку

Как стало известно “Ъ”, 235-й гарнизонный военный суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест ответственного за призыв на военную службу сотрудника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) вооруженных сил полковника Ивана Мертвищева. Он обвиняется в получении взятки стиральной машиной от военного комиссара Объединенного военного комиссариата (ОВК) Раменки. Свою вину полковник полностью признал.

В связи с начавшейся 1 ноября этого года призывной кампанией в планах полковника ГОМУ ГШ Ивана Мертвищева была обозначена проверка ОВК, в который входят микрорайоны Дорогомилово, Очаково-Матвеевское, проспект Вернадского, Раменки и Тропарёво-Никулино Западного административного округа города Москвы. По словам источника “Ъ” в правоохранительных органах, полковник Мертвищев за неделю до мероприятия позвонил военному комиссару ОВК, сообщив, что собирается приехать к нему с проверкой. При этом офицер дал недвусмысленно понять, что дела в военкомате с набором призывников, по его информации, идут из рук вон плохо, а если и с соответствующей документацией все будет нормально, то он обязательно найдет к чему придраться. И это, по словам полковника, не лучшим способом может отразиться не только на репутации руководства ОВК, но и дальнейшей карьере самого комиссара. Решить же проблемы полковник Мертвищев предложил офицеру за счет покупки для него стиральной машины стоимостью не менее 70 тыс. руб. Военный комиссар в сложившейся ситуации сделал вид, что согласился, а сам обратился с заявлением о вымогательстве в департамент военной контрразведки (ДВКР) ФСБ, сотрудники которого и взяли ход дальнейших переговоров о приобретении той или иной модели стиральной машины, которая устроила бы господина Мертвищева, под свой контроль.

Когда же выбор был окончательно сделан, а машинка куплена, военный комиссар сообщил проверяющему, что заказ выполнен и тот может приезжать и забрать его. При получении стиральной машинки сотрудники ФСБ и задержали господина Мертвищева.

517-й военный следственный отдел (ВСО) СКР, в который на допрос был доставлен полковник, возбудил в отношении него уголовное дело по ч. 5 ст. 290 (получение взятки, сопряженное с вымогательством) УК. Под давлением улик, собранных ФСБ и следствием, офицер полностью признал свою вину.

В этой связи следствие ходатайствовало перед 235-м гарнизонным судом ограничиться для обвиняемого мерой пресечения в виде содержания под домашним арестом. Обвиняемый и его защита не возражали и обжаловать решение суда, очевидно, не станут. Поскольку уголовное дело является не очень сложным, обвиняемый имеет все шансы быстро оказаться перед судом, который рассмотрит обвинение по существу. Правда, по данным “Ъ”, ФСБ и СКР еще собираются проверить фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Юрий Сенаторов