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Коммерсантъ FM
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Расстрел предотвратила попытка суицида

Подростка судят за подготовку к нападению на школу

В Нижегородской области начали рассматривать уголовное дело о приготовлении к убийству учеников и сотрудников школы №121. По версии следствия, трое молодых людей обсуждали планы нападения в соцсетях. Переписка подростков вскрылась после того, как один из них попытался свести счеты с жизнью — полицейские нашли его дневники. В итоге процесс предстоит только одному из подростков, двое других признаны невменяемыми, правоохранители попросили направить их на принудительное лечение. Родные и защита подсудимого настаивают, что реального преступления не было, и вряд ли дело пошло бы дальше переписки в сети, тем более что в сговор он вступил с психически нездоровыми людьми.

В Борском городском суде Нижегородской области началось рассмотрение дела о подготовке к массовому убийству в школе. Обвинение по соответствующим ст. 30 и ст. 105 УК РФ предъявлено 18-летнему Александру О-ву, на момент совершения преступления бывшему несовершеннолетним. По материалам дела, в сентябре—ноябре 2021 года подсудимый увлекся идеями движения «Колумбайн» (в РФ признано террористическим и запрещено) и «на почве чувства превосходства и пренебрежения к окружающим» решил расстрелять учеников и сотрудников школы №121 в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Преступный план, как следовало из оглашенного обвинительного заключения, подсудимый обсуждал в соцсети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram с приятелями-сверстниками. Первый учился в 121-й школе, а второй был одноклассником Александра. Обоих назначенная следствием экспертиза позже признала невменяемыми: один страдал шизоаффективным расстройством депрессивного типа, второй — параноидной шизофренией.

Следствие полагает, что именно Александр склонял их к участию в нападении, подростки распределили роли и проработали план действий. Согласно этому плану вооруженные Александр и один из его сообщников должны были зайти в школу и применить дымовые шашки и самодельные взрывные устройства, а после открыть беспорядочную стрельбу, которой бы поспособствовали узкие помещения учебного заведения. Третий участник нападения, по материалам дела, должен был оставаться на школьном крыльце и стрелять в выбегающих из здания учителей и учеников. Налет назначили на 20 апреля 2022 года, в очередную годовщину спланированной атаки на американскую школу «Колумбайн», произошедшей в 1999 году. В нижегородской школе, по версии следствия, подростки планировали использовать охотничьи ружья ТОЗ 12-го и 16-го калибра: два «ствола» планировали украсть у знакомого, а третье ружье и патроны один из юношей должен был взять у отца-охотника. Еще один из сообщников обвиняемого, увлекавшийся химией, взялся изготовить шашки и взрывчатку. Он нашел рецепт взрывчатки, приобрел аммиачную селитру и другие компоненты в магазине сельхозудобрений и на маркетплейсах. Однако в итоге именно из-за него преступный план и раскрылся. В январе прошлого года подросток предпринял попытку самоубийства, сначала решив выпить отравляющую жидкость, а затем порезав себе вены. Родителям удалось спасти сына. Разбиравшиеся с инцидентом полицейские обнаружили дневники и список будущих жертв, которых подростки договаривались лишить жизни в первую очередь. Чекисты задержали и допросили школьников, а в Следственном комитете возбудили уголовное дело. На допросах задержанные юноши рассказали, что «ненавидят людей и хотят, чтобы каждый чувствовал боль», и «если есть ад, то хотят в ад».

Одним из первых свидетелей в суде выступила мать подсудимого Мария Филиппова. Она рассказала, что ее сын — инвалид по зрению второй группы из-за травмы, полученной, когда его избили на улице. Правый глаз у него видит на 8%, а левый на 30%, рассказала мать обвиняемого. С одним из своих сообщников он познакомился в детском оборонно-спортивном лагере «Гвардеец». После второго брака его матери обвиняемый остался жить в частном доме у бабушки в поселке Октябрьский, она помогала ему с уроками. По словам матери, никакой агрессии сын не проявлял и всегда был спокойным и миролюбивым: о подготовке к преступлению женщина узнала от следователя.

После допроса суд допустил ее к участию в процессе в качестве защитника. «Несмотря на то что сын обсуждал это с ребятами в интернете, ничего бы не произошло. Он бы не смог пойти на преступление ни морально, ни физически»,— сообщила Мария Филиппова, вспомнив, что во время свидания в следственном изоляторе сын едва мог различить ее силуэт, а из-за рецидива отслоения сетчатки его дважды экстренно отправляли из заключения на операцию в Чебоксары.

В невиновности подзащитного уверен и адвокат Иван Трунов. «Ему вменили приготовление к убийству двух и более лиц в сговоре с двумя невменяемыми людьми. Это все равно что предъявить сговор с кошкой или собакой»,— заявил защитник в суде. Подсудимый признал вину частично, сообщив, что свое отношение к обвинению он выразит в конце процесса, когда будет давать показания.

Судебное разбирательство продолжится допросом свидетелей 21 февраля. Двух других подозреваемых из-за их диагнозов обвинение попросило направить на принудительное лечение.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород

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