Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Несостоявшихся налетчиков уличили в невменяемости

В Нижнем Новгороде завершено расследование дела о подготовке нападения на школу

Нижегородское управление Следственного комитета России (СКР) завершило расследование уголовного дела о готовящемся вооруженном нападении на школу №121 в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Фигурантами дела стали три подростка 16–17 лет, которые планировали устроить в этой школе массовое убийство. Во время подготовки к преступлению они изучали планы школы, пытались изготовить взрывные устройства и хотели похитить огнестрельное оружие. Свои намерения они объясняли ненавистью к себе и к людям. После задержания двое из подростков были признаны невменяемыми. СКР вынес постановление об их принудительном лечении. Третьего ждет суд.

Фигуранты дела о подготовке нападения на школу

Фигуранты дела о подготовке нападения на школу

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Фигуранты дела о подготовке нападения на школу

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде судебно-психиатрическая экспертиза признала невменяемыми двух подростков, в 2022 году задержанных по делу о подготовке вооруженного нападения на школу №121 в Канавинском районе города, сообщает региональное управление СКР. Как сообщал «Ъ-Приволжье», фигурантами уголовного дела о приготовлении к убийству более двух лиц (ч. 1 ст. 30 и п.п. «а», «в», «е», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) проходили трое 16–17-летних подростков. В декабре 2021 — январе 2022 годов подозреваемые, по материалам дела, совместно выбрали для нападения школу №121. Свою акцию подростки планировали провести 20 апреля 2022 года, в годовщину массового убийства в школе «Колумбайн» (движение «Колумбайн» признано в России террористическим и запрещено). Подростки готовились убивать из огнестрельного оружия учеников и сотрудников образовательного учреждения.

По данным регионального УФСБ, один из фигурантов с 2021 года вел дневники, в которых записывал рецепты изготовления взрывчатых веществ, высказывания о ненависти к окружающим и к себе и восхищался действиями Тимура Бекмансурова (устроил стрельбу в Пермском национальном исследовательском университете, в результате чего погибли шесть человек, в декабре 2022 года приговорен к пожизненному заключению). Позже один из несовершеннолетних участников группы предпринял попытку покончить жизнь самоубийством.

На кадрах оперативной съемки, сделанной во время допроса подростков, один из них, говоря о цели запланированной акции, заявил, что «ненавидит людей и хочет, чтобы каждый чувствовал боль».

«Хочу, чтобы каждый человек ненавидел меня. Если есть ад, то я хочу в ад»,— заявил задержанный. Второй молодой человек рассказал, что это именно он разработал тактику нападения на школу. Сначала он попросил у своих сообщников принести ему фотографии школы, чтобы определить, где находятся входы и выходы, как расположены коридоры, после чего составить примерный план действий во время нападения. При подготовке к нападению его участники рассматривали несколько вариантов: от закидывания школы дымовыми шашками и обстрела до непосредственного проникновения в здание учебного заведения и расстрела тех, кто встретится на их пути. Огнестрельное оружие молодые люди планировали похитить у сожителя матери одного из них.

Свои планы несостоявшиеся налетчики записывали в дневники и обсуждали в чате на троих в одной из социальных сетей. Там они пытались понять, кто именно из сотрудников школы может противостоять им, и распределяли роли в готовящемся нападении. Реализовать свои планы молодые люди не успели: их действия были выявлены и пресечены сотрудниками ФСБ, МВД и СКР.

Дома у подростков были найдены дневники, в которых они делали свои записи, схемы расположения камер в школе и инструкции, а также компоненты для изготовления взрывных устройств и дымовых шашек.

Сразу после задержания молодые люди были отправлены на психологическую экспертизу. По итогам расследования уголовное дело в отношении одного из них передано в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит реальное наказание. Дело в отношении еще двоих фигурантов, которых экспертиза признала невменяемыми, также в ближайшее время будет передано в суд с постановлением о применении к ним принудительных мер медицинского характера.

Напомним, в 2022 году информация о готовящихся массовых убийствах в нижегородских учебных заведениях появлялась в СМИ и социальных сетях несколько раз. В августе 17-летний студент выложил в соцсетях пост о том, что готовит массовое убийство в Нижегородском губернском колледже. Прибывшие к нему домой силовики выяснили, что оружия у него нет. Свои действия молодой человек объяснил тем, что хочет привлечь к себе внимание. В сентябре студент факультета психологии и педагогики Мининского университета через соцсети просил у одного их учеников нижегородской школы №169 расписание занятий восьмых классов, сообщив, что готовит массовое убийство. После того как к нему пришли представители полиции, студент заявил, что это была шутка и что он просто хотел привлечь внимание понравившейся ему восьмиклассницы.

Андрей Репин, Нижний Новгород

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...