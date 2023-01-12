Несостоявшихся налетчиков уличили в невменяемости

Нижегородское управление Следственного комитета России (СКР) завершило расследование уголовного дела о готовящемся вооруженном нападении на школу №121 в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Фигурантами дела стали три подростка 16–17 лет, которые планировали устроить в этой школе массовое убийство. Во время подготовки к преступлению они изучали планы школы, пытались изготовить взрывные устройства и хотели похитить огнестрельное оружие. Свои намерения они объясняли ненавистью к себе и к людям. После задержания двое из подростков были признаны невменяемыми. СКР вынес постановление об их принудительном лечении. Третьего ждет суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигуранты дела о подготовке нападения на школу

Фото: СУ СКР по Нижегородской области Фигуранты дела о подготовке нападения на школу

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде судебно-психиатрическая экспертиза признала невменяемыми двух подростков, в 2022 году задержанных по делу о подготовке вооруженного нападения на школу №121 в Канавинском районе города, сообщает региональное управление СКР. Как сообщал «Ъ-Приволжье», фигурантами уголовного дела о приготовлении к убийству более двух лиц (ч. 1 ст. 30 и п.п. «а», «в», «е», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) проходили трое 16–17-летних подростков. В декабре 2021 — январе 2022 годов подозреваемые, по материалам дела, совместно выбрали для нападения школу №121. Свою акцию подростки планировали провести 20 апреля 2022 года, в годовщину массового убийства в школе «Колумбайн» (движение «Колумбайн» признано в России террористическим и запрещено). Подростки готовились убивать из огнестрельного оружия учеников и сотрудников образовательного учреждения.

По данным регионального УФСБ, один из фигурантов с 2021 года вел дневники, в которых записывал рецепты изготовления взрывчатых веществ, высказывания о ненависти к окружающим и к себе и восхищался действиями Тимура Бекмансурова (устроил стрельбу в Пермском национальном исследовательском университете, в результате чего погибли шесть человек, в декабре 2022 года приговорен к пожизненному заключению). Позже один из несовершеннолетних участников группы предпринял попытку покончить жизнь самоубийством.

На кадрах оперативной съемки, сделанной во время допроса подростков, один из них, говоря о цели запланированной акции, заявил, что «ненавидит людей и хочет, чтобы каждый чувствовал боль».

«Хочу, чтобы каждый человек ненавидел меня. Если есть ад, то я хочу в ад»,— заявил задержанный. Второй молодой человек рассказал, что это именно он разработал тактику нападения на школу. Сначала он попросил у своих сообщников принести ему фотографии школы, чтобы определить, где находятся входы и выходы, как расположены коридоры, после чего составить примерный план действий во время нападения. При подготовке к нападению его участники рассматривали несколько вариантов: от закидывания школы дымовыми шашками и обстрела до непосредственного проникновения в здание учебного заведения и расстрела тех, кто встретится на их пути. Огнестрельное оружие молодые люди планировали похитить у сожителя матери одного из них.

Свои планы несостоявшиеся налетчики записывали в дневники и обсуждали в чате на троих в одной из социальных сетей. Там они пытались понять, кто именно из сотрудников школы может противостоять им, и распределяли роли в готовящемся нападении. Реализовать свои планы молодые люди не успели: их действия были выявлены и пресечены сотрудниками ФСБ, МВД и СКР.

Дома у подростков были найдены дневники, в которых они делали свои записи, схемы расположения камер в школе и инструкции, а также компоненты для изготовления взрывных устройств и дымовых шашек.

Сразу после задержания молодые люди были отправлены на психологическую экспертизу. По итогам расследования уголовное дело в отношении одного из них передано в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит реальное наказание. Дело в отношении еще двоих фигурантов, которых экспертиза признала невменяемыми, также в ближайшее время будет передано в суд с постановлением о применении к ним принудительных мер медицинского характера.

Напомним, в 2022 году информация о готовящихся массовых убийствах в нижегородских учебных заведениях появлялась в СМИ и социальных сетях несколько раз. В августе 17-летний студент выложил в соцсетях пост о том, что готовит массовое убийство в Нижегородском губернском колледже. Прибывшие к нему домой силовики выяснили, что оружия у него нет. Свои действия молодой человек объяснил тем, что хочет привлечь к себе внимание. В сентябре студент факультета психологии и педагогики Мининского университета через соцсети просил у одного их учеников нижегородской школы №169 расписание занятий восьмых классов, сообщив, что готовит массовое убийство. После того как к нему пришли представители полиции, студент заявил, что это была шутка и что он просто хотел привлечь внимание понравившейся ему восьмиклассницы.

Андрей Репин, Нижний Новгород