Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пытки превратились в сроки

Осужден начальник СИЗО, в котором признавались

В Кировском районном суде Махачкалы вынесен приговор бывшему начальнику местного СИЗО Дауду Давыдову, двум его подчиненным, а также осужденному, который в сговоре с ними участвовал в вымогательстве. Среди предъявленных обвинений фигурировали превышение должностных полномочий, взяточничество, вымогательство и мошенничество. Фигуранты отвергали все обвинения, однако по большинству из них были признаны виновными.

Дауд Давыдов

Дауд Давыдов

Фото: УФСИН России по Республике Дагестан

Дауд Давыдов

Фото: УФСИН России по Республике Дагестан

Резонансное уголовное дело слушалось в суде с февраля 2021 года. В марте по требованию защиты, обнаружившей многочисленные нарушения УПК в обвинительном заключении, материалы были возвращены прокурору на исправление ошибок. Новый процесс стартовал осенью того же года. Во многом слушания затянулись из-за неявки свидетелей.

По его результатам Дауд Давыдов был приговорен к восьми годам лишения свободы, а его подчиненные — бывший начальник дневной смены отдела режима и надзора СИЗО-1 Махач Вакилов и старший инспектор отдела режима и надзора изолятора Абдулла Мирзаев — к пяти с половиной годам каждый. Наказание они должны отбывать в колонии общего режима, сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

Согласно материалам дела, с декабря 2015 по июнь 2019 года подсудимые, неоднократно применяя физическое насилие к одному из арестантов, вынудили его переоформить право собственности на земельный участок, строения и квартиру — все это имущество оценивалось в сумму более 5 млн руб.

Следствие утверждало также, что подсудимые получили от супруги потерпевшего взятки на общую сумму 150 тыс. руб. Еще 300 тыс. руб. были получены от местного жителя — за улучшение условий содержания под стражей его отца. А в феврале 2019 года обвиняемые в сговоре с осужденным похитили 3,2 млн руб. у арестанта.

В ходе прений гособвинение запросило для господина Давыдова 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением права заниматься определенной деятельностью на три года, штрафом 150 тыс. руб. и ограничением свободы на два года.

Махач Вакилов и Абдулла Мирзаев должны были бы провести в колонии, по мнению гособвинителя, по девять лет. Для четвертого фигуранта, осужденного Рустама Рустамова, обвинение запрашивало семь лет лишения свободы, однако суд определил ему более строгое наказание за вымогательство в целях получения имущества в крупном размере — семь с половиной лет колонии строгого режима.

От более длительных сроков бывших сотрудников СИЗО спасло то, что суд оправдал всех трех по обвинению в одном из двух эпизодов вымогательства (вымогательство права собственности на недвижимое имущество) за отсутствием в их действиях состава преступления.

Суд также постановил, что Дауд Давыдов подлежит оправданию по обоим эпизодам получения взятки ввиду отсутствия достаточных доказательств для установления состава преступления.

Вместе с господином Рустамовым в вымогательстве у одного из арестантов участвовал, по данным следствия, и обвинявшийся в убийстве Султан Магомедшапиев, однако он был позднее оправдан присяжными и, выйдя на свободу, пустился в бега.

Защита собирается обжаловать приговор.

Юлия Рыбина, Махачкала

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...