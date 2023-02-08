Пытки превратились в сроки

В Кировском районном суде Махачкалы вынесен приговор бывшему начальнику местного СИЗО Дауду Давыдову, двум его подчиненным, а также осужденному, который в сговоре с ними участвовал в вымогательстве. Среди предъявленных обвинений фигурировали превышение должностных полномочий, взяточничество, вымогательство и мошенничество. Фигуранты отвергали все обвинения, однако по большинству из них были признаны виновными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дауд Давыдов

Фото: УФСИН России по Республике Дагестан Дауд Давыдов

Фото: УФСИН России по Республике Дагестан

Резонансное уголовное дело слушалось в суде с февраля 2021 года. В марте по требованию защиты, обнаружившей многочисленные нарушения УПК в обвинительном заключении, материалы были возвращены прокурору на исправление ошибок. Новый процесс стартовал осенью того же года. Во многом слушания затянулись из-за неявки свидетелей.

По его результатам Дауд Давыдов был приговорен к восьми годам лишения свободы, а его подчиненные — бывший начальник дневной смены отдела режима и надзора СИЗО-1 Махач Вакилов и старший инспектор отдела режима и надзора изолятора Абдулла Мирзаев — к пяти с половиной годам каждый. Наказание они должны отбывать в колонии общего режима, сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

Согласно материалам дела, с декабря 2015 по июнь 2019 года подсудимые, неоднократно применяя физическое насилие к одному из арестантов, вынудили его переоформить право собственности на земельный участок, строения и квартиру — все это имущество оценивалось в сумму более 5 млн руб.

Следствие утверждало также, что подсудимые получили от супруги потерпевшего взятки на общую сумму 150 тыс. руб. Еще 300 тыс. руб. были получены от местного жителя — за улучшение условий содержания под стражей его отца. А в феврале 2019 года обвиняемые в сговоре с осужденным похитили 3,2 млн руб. у арестанта.

В ходе прений гособвинение запросило для господина Давыдова 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением права заниматься определенной деятельностью на три года, штрафом 150 тыс. руб. и ограничением свободы на два года.

Махач Вакилов и Абдулла Мирзаев должны были бы провести в колонии, по мнению гособвинителя, по девять лет. Для четвертого фигуранта, осужденного Рустама Рустамова, обвинение запрашивало семь лет лишения свободы, однако суд определил ему более строгое наказание за вымогательство в целях получения имущества в крупном размере — семь с половиной лет колонии строгого режима.

От более длительных сроков бывших сотрудников СИЗО спасло то, что суд оправдал всех трех по обвинению в одном из двух эпизодов вымогательства (вымогательство права собственности на недвижимое имущество) за отсутствием в их действиях состава преступления.

Суд также постановил, что Дауд Давыдов подлежит оправданию по обоим эпизодам получения взятки ввиду отсутствия достаточных доказательств для установления состава преступления.

Вместе с господином Рустамовым в вымогательстве у одного из арестантов участвовал, по данным следствия, и обвинявшийся в убийстве Султан Магомедшапиев, однако он был позднее оправдан присяжными и, выйдя на свободу, пустился в бега.

Защита собирается обжаловать приговор.

Юлия Рыбина, Махачкала