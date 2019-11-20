Служба исполнения наказаний массово задерживается В Дагестане под стражу взяли восемь офицеров ФСИН

Массовые задержания и аресты сотрудников республиканского управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) прошли в Дагестане. Среди тех, кто попал за решетку, оказались высокопоставленные офицеры внутренней службы — бывший и нынешний заместители руководителя управления и начальники колоний. Следствие заподозрило их в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве и взяточничестве.

Задержания сотрудников УФСИН Дагестана, по данным источников “Ъ”, начались 14 ноября — в день, когда был арестован начальник главного управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев. До августа 2017 года он в течение 12 лет возглавлял дагестанское управление пенитенциарного ведомства. Как сообщал “Ъ”, генерал-майор внутренней службы был заподозрен в разглашении гостайны в виде нарушения секретного документооборота внутри организации.

Однако, в отличие от задержания господина Даххаева, оперативно-следственные мероприятия в отношении его дагестанских коллег были проведены в режиме секретности.

Во всяком случае, ни в одном из компетентных органов сотрудники за неделю, пока продолжались задержания и судебные заседания по избранию мер пресечения для высокопоставленных офицеров УФСИН, никак не комментировали происходящее.

В закрытом режиме проходили и заседания в Советском районном суде Махачкалы — на них не допускались не только представители прессы, но и родственники задержанных. Пресс-служба суда также хранила молчание.

Вечером во вторник Советский райсуд приступил к рассмотрению ходатайства об аресте начальника махачкалинского СИЗО №1 Дауда Давыдова. Это был первый процесс, когда родственники подозреваемого и журналисты смогли попасть в зал суда. Подполковнику внутренней службы инкриминировалась взятка в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Как стало ясно из оглашенных в суде материалов, в основу уголовного дела легли показания Ахмеда Далгатова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он якобы пожаловался на условия содержания в изоляторе своему сокамернику Нигматулаеву (по утверждению Далгатова, у него не было даже матраса и подушки), и тот предложил свое посредничество в передаче взятки начальнику СИЗО.

После перевода 300 тыс. руб. на карту жены Нигматулаева и матрас, и подушку, рассказал следователю Далгатов, ему принесли.

Подозреваемый начальник СИЗО указал суду на смехотворность дела, основанного лишь на показаниях злоумышленников.

Нигматулаев, отметил он, был осужден на 20 лет лишения свободы, а Далгатов стал широко известным в республике персонажем после того, как местные СМИ опубликовали подробности о его махинациях.

За 150–500 млн руб. он предлагал свои услуги арестованным дагестанским чиновникам для решения вопроса об их освобождении. Жертвами решалы, по данным журналистов, стали даже бывшие премьер Абдусамад Гамидов и вице-премьеры Раюдин Юсуфов и Шамиль Исаев, мэр Махачкалы Муса Мусаев, руководитель ФОМС Магомед Сулейманов. Собранная Далгатовым сумма превысила 3 млрд руб.

Адвокаты господина Давыдова попросили суд отложить рассмотрение вопроса на три дня, чтобы собрать материалы, характеризующие личность их подзащитного. Судья Рашидхан Магомедов удовлетворил это ходатайство, продлив срок задержания начальника СИЗО на 72 часа, и перенес рассмотрение вопроса об аресте на 21 ноября.

Общее число задержанных, по данным “Ъ”, на конец дня 19 ноября составило восемь человек. Среди них несколько представителей центрального аппарата ведомства: заместитель начальника УФСИН, полковник внутренней службы Рамазан Камалудинов (в должности с апреля 2014 года, курирует деятельность производственных и тыловых служб), а также уволившийся из УФСИН бывший замначальника управления, занимавший ранее должность начальника отдела тылового обеспечения, полковник Ахмед Герейханов.

Из сотрудников подведомственных учреждений в числе задержанных, по данным “Ъ”, оказались начальник исправительной колонии (ИК) №7, полковник внутренней службы Рабадан Алибулатов, начальник лечебно-исправительного учреждения №4, полковник Алигаджи Магомедов, бывший начальник ИК №2, ныне пенсионер Пайзуллах Ахмедов и нынешний ее руководитель — подполковник Ахмед Зайнудинов, а также главный бухгалтер Расул Магомеддибиров.

По неподтвержденным данным, сотрудникам дагестанского УФСИН инкриминируются злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество и растрата. Некоторые из этих преступлений связаны с госконтрактами на ремонт исправительных учреждений.

Юлия Рыбина, Махачкала