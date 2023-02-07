Томский мэр пройдет парткомиссию

Городская дума Томска во вторник назначила конкурс по отбору кандидатов на пост мэра. Эта процедура пройдет впервые после отмены прямых выборов градоначальника в конце прошлого года. В состав конкурсной комиссии вошли представители пяти оппозиционных партий, но это, как считает эксперт, не должно внушать «Единой России» (ЕР) тревогу за исход предстоящего голосования, считает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание администрации Томской области

Фото: Александр Голиков, Коммерсантъ Здание администрации Томской области

Фото: Александр Голиков, Коммерсантъ

Депутаты гордумы Томска назначили конкурс по отбору кандидатов на пост мэра на 15 марта. Аппарат думы будет принимать документы от желающих побороться за должность в будние дни с 10 февраля по 3 марта.

Как неоднократно сообщал «Ъ», в декабре прошлого года гордума на основании принятого по инициативе единороссов областного закона внесла изменения в устав города и отменила прямые выборы мэра Томска, хотя многие парламентарии выступали против этой реформы. Теперь главу областного центра будут избирать городские депутаты из числа кандидатов (не менее двух), отобранных конкурсной комиссией. Такой способ применяется в большинстве столиц российских регионов.

Комиссия состоит из 14 человек, 7 из которых назначает губернатор Томской области, а еще 7 — гордума. В квоту муниципального парламента «вне конкурса» вошел спикер Чингис Акатаев (ЕР), а на шесть оставшихся мест было подано девять заявок. В числе кандидатов оказались депутаты Давид Аветян («Яблоко»), Анжелика Белоусова («Справедливая Россия — За правду», СРЗП), Юрий Ворошилин (ЛДПР), Андрей Петров (КПРФ), Максим Резников (ЕР), Ксения Старикова («Новые люди»), Елена Ульянова (Партия роста), Игорь Лютаев (депутатская группа «Чистый Томск») и Денис Ярмош («Группа местного самоуправления»). В результате для формирования конкурсной комиссии пришлось проводить рейтинговое голосование.

Напомним, в нынешнем созыве гордумы Томска 37 депутатов. «Единая Россия» контролирует 11 мандатов, КПРФ — 8, «Яблоко» — 4, СРЗП — 3, ЛДПР и «Новые люди» — по 2, Партия роста — один. Еще шесть независимых депутатов входят в группы «Чистый Томск», «Независимые депутаты» и «Группу местного самоуправления» (в каждой по два человека). В сессии 7 февраля приняли участие 32 депутата.

Хотя единороссы имеют в думе крупнейшую фракцию, максимальную поддержку получил вице-спикер от КПРФ Андрей Петров: за включение коммуниста в конкурсную комиссию проголосовали 30 депутатов.

На один голос меньше оказалось у эсера Анжелики Белоусовой. За либерал-демократа Юрия Ворошилина проголосовало 25 депутатов, за единоросса Максима Резникова — 24. Наконец, с 19 голосами в состав конкурсной комиссии вошли «яблочник» Давид Аветян и представитель «Новых людей» Ксения Старикова.

После голосования спикер Чингис Акатаев рекомендовал принять участие в конкурсе всем желающим. Впрочем, кто в действительности планирует бороться за пост главы города, пока неизвестно. Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер еще не делал заявлений о том, будет ли он участвовать в конкурсе.

Как сообщил «Ъ» начальник департамента информационной политики томской областной администрации Алексей Севостьянов, губернатор Владимир Мазур назначит членов конкурсной комиссии по своей квоте до 27 февраля. Следующая сессия гордумы запланирована на 7 марта, поэтому выборы мэра могут состояться не раньше апреля. Для победы кандидату будет необходимо получить поддержку не менее двух третей депутатов. Томский политолог Сергей Шпагин не исключает борьбы за их голоса, но полагает, что у «Единой России» нет поводов для тревоги за исход выборов мэра.

Валерий Лавский, Новосибирск