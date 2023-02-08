К Арктике относятся прибрежно

По данным “Ъ”, в борьбу за участки во внутренних водах РФ в Арктике включилась «Центргеко» (ЦГК) Татьяны Морозовой и Дмитрия Камышева. Так, их структура претендует на две лицензии на участки в Енисейском заливе Карского моря. Прежде участками в этом районе интересовалась «Газпром нефть», получившая в прошлом году лицензию на Усть-Енисейский участок, который с запада граничит c проектом «Енисей», откуда на фоне санкций в прошлом году ушла британская Shell.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

ООО «Промгазресурс» обратилось в Роснедра с заявкой на получение лицензий на геологическое изучение двух участков в арктической акватории — Енисейско-Карский-1 и 2, сообщили “Ъ” в Минприроды. По данным “Ъ”, эти участки расположены в Енисейском заливе Карского моря, точные координаты неизвестны. «Промгазресурсом», по данным ЕГРЮЛ, владеют «ЦГК Газресурс» (70%) и «Бонанза» (учредитель — Ляйсан Талипова). Сам «ЦГК Газресурс» принадлежит Татьяне Морозовой (доля — 76%) и Дмитрию Камышеву (24%). Госпожа Морозова более десяти лет возглавляла департамент «Газпром нефти» по слияниям и поглощениям, а сейчас она глава и совладелец инвестфонда «Новая индустрия», где в том числе участвует «Газпром нефть».

На разведочные лицензии на участки в территориальном море (в пределах 12 миль от берега) и внутренних водах компании могут претендовать с конца 2020 года, воспользовавшись заявительным принципом. Сначала Минприроды согласовывает проект распоряжения с профильными ведомствами, а затем направляет его на утверждение правительства, которое и предоставляет лицензии бесплатно. В случае открытия месторождения компании имеют право получить добычную лицензию.

Прежде участками в Енисейском заливе интересовалась сама «Газпром нефть». Так, в прошлом году она по заявительному принципу получила разведочную лицензию на Усть-Енисейский участок, который на западе граничит с Лескинским участком, на востоке — с принадлежащими «Газпром нефти» четырьмя Западно-Таймырскими участками (под номерами 1, 6, 7 и 10). Лескинский участок наряду с Пухуцяяхским входит в проект «Енисей», который «Газпром нефть» планировала на паритетных началах осваивать совместно с Shell, но британская компания вышла из СП на фоне введения западных санкций за начало боевых действий на Украине. Прежде «Газпром нефть» активно стремилась привлекать инвестиционных и технологических партнеров в свои крупные проекты, но теперь задача сильно усложнилась из-за санкций. Один из собеседников “Ъ” допускает, что получение участков ЦГК может быть осуществлено в интересах «Газпром нефти».

В ЦГК не комментируют планы по освоению участков в Енисейском заливе, в частности, о потенциальной возможности продажи «Газпром нефти». «ЦГК через свои дочерние компании и общества на постоянной основе осуществляет мониторинг лицензионных участков как в регионах присутствия, так и в других регионах России, где есть привлекательные активы»,— заявили “Ъ” в этой компании, целью является пополнение и увеличение ресурсной базы ЦГК. Кроме того, в рамках заявительного принципа Каспийская газовая компания (70% у «ЦГК Газресурс», остальное у «Бонанзы») просит предоставить разведочные лицензии на прибрежные участки Махачкала-море и Дагестанские Огни-море на Каспии. У «ЦГК Холдинга», другой структуры Татьяны Морозовой и Дмитрия Камышева, уже есть добычные активы в Дагестане, которые была куплены у «Роснефти» в 2021 году (см. “Ъ” от 9 июня 2021 года).

Всего в зимнее окно нефтекомпании по заявительному принципу пытались получить семь лицензий во внутренних водах и территориальном море. ЛУКОЙЛ снова обратился за лицензией на участок Надежда (см. “Ъ” от 16 января), а Ямальская шельфовая компания претендует на Карский и Восточно-Тасийский участки.

Интерес к Енисейскому заливу компании проявляют на фоне того, что «Газпром нефть» и Shell до санкций хотели осваивать участки проекта «Енисей», который считали перспективным, а также на фоне создания транспортно-логистической схемы таймырского проекта «Восток Ойл», считает глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев.

Дмитрий Козлов