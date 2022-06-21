Частные компании вступили во внутренние воды

Ямальская шельфовая компания Игоря Юсуфова после долгих согласований первой получит лицензии на геологическое изучение участков в Обской и Байдарацкой губах в Арктике в рамках заявительного принципа. Хотя правительство получило заявки еще в сентябре 2021 года, первые четыре лицензии прошли согласование только сейчас. По данным “Ъ”, ЛУКОЙЛ пока не смог согласовать присуждение лицензии на участок «Надежда» на Балтике, при этом «Газпром нефть» близка к получению Усть-Енисейского участка в Карском море.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Берег Баренцева моря

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Берег Баренцева моря

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Правительство своим распоряжением от 20 июня присудило Ямальской шельфовой компании (входит в фонд «Энергия» экс-министра энергетики Игоря Юсуфова) лицензии на геологическое изучение в Обской и Байдарацкой губах Карского моря — участки Усть-Обский 2, 3, 4 и Байдарацкий в Карском море, распоряжение было опубликовано 21 июня. Это первые лицензии на участки во внутренних водах и территориальном море (12 миль от берега), которые правительство присуждает по заявительному принципу (см. “Ъ” от 15 сентября 2021 года).

Формально с 2019 года компании могли подавать заявки на геологическое изучение участков федерального значения, но регламент, утверждающий порядок рассмотрения заявок, правительство установило лишь в сентябре 2020 года. Прием заявок открыт в два окна: в декабре—январе и июне—июле.

Однако на практике компании столкнулись с проблемами в согласовании для получения лицензий. Минприроды еще в сентябре 2021 года направило заявки Ямальской шельфовой компании и ЛУКОЙЛа в правительство, поскольку они были первыми, кто проявил интерес к участкам в территориальном море. Так, по данным “Ъ”, ЛУКОЙЛ, запросивший участок «Надежда» на Балтике в рамках такой процедуры, по-прежнему согласовывает присуждение лицензии, так как у властей появились вопросы относительно влияния работ на нацпарк «Куршская коса».

Зампред правления фонда «Энергия» Егор Богданов заявил “Ъ”, что компания являлась одним из инициаторов идеи о лицензировании участков во внутренних водах. По его словам, помимо длительного утверждения самого регламента и подачи заявок, правительство несколько раз запрашивало дополнительные пояснения.

Речь идет о гарантиях финансирования, подрядчиках и отсутствии вреда экологии. «С "Южморгео" у нас подписан меморандум по проведению сейсмики, и, надеюсь, успеем начать ее в этот полевой сезон, также есть договоренности по бурению с "Газпром флотом"»,— добавил он.

4 лицензии на участки недр в Арктике получила по заявительному принципу Ямальская шельфовая компания.

По словам источников “Ъ”, «Газпром нефть» близка к согласованию о присуждении лицензии на Усть-Енисейский участок в Енисейском заливе Карского моря (см. “Ъ” от 22 сентября 2021 года). По информации “Ъ”, в секретариате вице-премьера Виктории Абрамченко поручили Минприроды и Роснедрам до 20 июня представить в правительство информацию об отсутствии иных заявок на этот участок. В Минприроды и секретариате госпожи Абрамченко на запрос “Ъ” не ответили.

Глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев считает, что активный интерес российских компаний к участкам во внутренних морских водах регионов с доказанной нефтегазоносностью ожидаем, поскольку теперь частные компании получили возможность вести работы на ранее закрытых перспективных акваториях, правовой статус которых был определен законодательством РФ как некий самобытный внутрироссийский феномен. «"Внутренние морские воды" являются исключительно порождением российского законодательства и в основополагающих документах, таких как Конвенция ООН по морскому праву, попросту отсутствуют»,— констатирует эксперт. Пробелы в российском законодательстве не позволяли определить внутреннюю границу «внутренних морских вод», в частности, в Обской губе, что приводило не только к непониманию акваторий, на которых негосударственные компании могут проводить работы, но и к анекдотическим названиям месторождений, например Каменномысское-море, которое расположено на внутренних водных путях, отмечает он.

Дмитрий Козлов