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Коммерсантъ FM
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Москва обеспечилась аптеками

Столичной фармрознице уже некуда расти

Прирост числа новых аптек в Москве в 2022 году практически остановился, следует из данных сервиса 2ГИС. За последние 12 месяцев их количество в столице увеличилось всего на 1%, тогда как в ряде других крупных городов — до 20%. Эксперты связывают замедление роста московского фармритейла с насыщением рынка и оттоком части платежеспособных горожан. Снижение количества новых аптек может продолжиться и в следующем году, прогнозируют эксперты.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

К середине декабря 2022 года в Москве насчитывалось 4,405 тыс. аптек, что на 1% больше год к году, подсчитал сервис 2ГИС по запросу “Ъ”. Москва стала единственным крупным городом, где рост открытия новых аптек практически остановился. Для сравнения: в Санкт-Петербурге к середине декабря действовало почти 2,3 тыс. точек продаж фармритейлеров, что больше на 7% год к году. По данным 2ГИС, среди городов-миллионников наибольшая динамика прироста наблюдалась в Ростове-на-Дону (на 22,7%, до 1,1 тыс. аптек), Омске (на 14,5%, до 705 точек) и Краснодаре (на 14,4%, до 964 аптек).

Отсутствие роста числа аптек в столице подтверждает и гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По его данным, на начало четвертого квартала этого года в Москве работало 4,47 тыс. точек продаж фармритейлеров, что всего на 1,4% больше год к году.

На торможение роста аптечных сетей в Москве повлияли очевидные и для других сегментов ритейла факторы — ускорившееся в этот кризис падение доходов населения и отток за границу части платежеспособных потребителей после объявленной частичной мобилизации, поясняет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Кроме того, по его словам, на фармритейл негативно повлияло и ограничение маркетинговых вложений западными фармпроизводителями, что стало еще одной из причин снижения доходов аптечных сетей. «В предыдущие годы последний фактор оказывал существенное влияние на развитие инфраструктуры: аптеки инвестировали средства, которые им платили производители, в собственное развитие»,— добавляет господин Беспалов.

Однако, по словам Сергея Шуляка, есть и фундаментальный для Москвы фактор: в городе высокая насыщенность аптеками. Кроме того, добавляет эксперт, объекты в хороших локациях давно заняты.

Консультанты рынка недвижимости также отмечают снижение спроса на аренду со стороны фармритейла. В этом году существенно поменялся пул арендаторов на московском рынке стрит-ритейла, откуда наряду с салонами связи исчезли аптеки, которые в прежние годы, напротив, были самыми активными, отмечает коммерческий директор R4S Group Ирина Буренко.

Неохотно открывают новые точки продаж фармритейлеры и в столичных торговых центрах, где сейчас достаточно свободных площадей. Проблема — в трафике. По данным Focus Technologies, по итогам января—ноября 2022 года поток покупателей в торгцентрах малых и средних форматов вырос всего на 5% год к году, а в крупных объектах — сократился на 20%. «Сегодня наибольший интерес вызывают помещения в новых жилых комплексах, где не нужно бороться за трафик»,— говорит гендиректор DNA Realty Антон Белых. По его словам, сейчас в Москве новые аптеки открывают в основном сети «36,6», «Ригла» и «Мелодия здоровья».

В «36,6» говорят, что в приоритете компании открытие новых точек в Москве. «Вместе с тем мы стали более взвешенно подходить к оценке локаций и особенно к размеру необходимых капитальных затрат»,— говорит гендиректор сети Александр Кузин. По его словам, «36,6» в этом году по всей стране открыла 186 новых аптек, выйдя на новый для себя рынок — Сочи. В «Ригле» от комментариев отказались. В «Мелодии здоровья» на запрос “Ъ” не ответили.

По мнению Николая Беспалова, предпосылок для заметного роста в будущем году точек продаж фармритейлеров сейчас нет ни в Москве, ни в стране. Сергей Шуляк также считает, что открытие новых аптек будет замедленно из-за умеренного роста фармацевтического рынка.

Ольга Август

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