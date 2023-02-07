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Турецкое землетрясение укрепляет НАТО

Западные союзники восстанавливают альянс с Анкарой

Землетрясение в Турции привело к ее новому сближению с западными союзниками, ринувшимися на помощь президенту Эрдогану. Катастрофа позволила на время сгладить противоречия и не вспоминать скандалы. После призывов президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга поддержать попавшего в беду союзника заметную активность в помощи Турции демонстрируют Швеция и Финляндия, не вступившие в НАТО из-за возражений Анкары. В свою очередь, Анкара посылает сигналы о готовности одобрить заявку Финляндии. Резкое похолодание в отношениях Турции и Запада сменилось потеплением.

Поисковая операция на руинах в Искендеруне, Турция

Поисковая операция на руинах в Искендеруне, Турция

Фото: Benoit Tessier, Reuters

Поисковая операция на руинах в Искендеруне, Турция

Фото: Benoit Tessier, Reuters

Крупнейшее с 1939 года стихийное бедствие в Турции создало новую интригу в ее отношениях с ведущими государствами Запада и Востока, помимо оказания помощи решающими свои геополитические задачи. Первым иностранным лидером, который прибудет в Турцию с «визитом солидарности», станет премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. Он прибудет в страну завтра вместе с главой МИДа Билавалом Бхутто Зардари и посетит пострадавшие районы.

Однако если переживающий огромные экономические трудности и собственные гуманитарные проблемы Пакистан может прислать только группу своих врачей и спасателей, имеющих опыт ликвидации последствий землетрясения 2005 года, то западные союзники Анкары полны решимости продемонстрировать, как работают механизмы трансатлантической солидарности.

Одним из первых турецкому президенту Эрдогану позвонил президент США Джо Байден.

«Президент Байден подтвердил готовность США оказать любую необходимую помощь нашему союзнику по НАТО — Турции в ответ на эту трагедию»,— говорится в распространенном вчера заявлении Белого дома.

Как следует из сообщения, группы американских специалистов «быстро развертываются для поддержки поисково-спасательных работ в Турции и координации другой помощи, которая может потребоваться пострадавшим от землетрясений».

С отдельными заявлениями в связи с катастрофой в Турции выступили советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь США Энтони Блинкен. По словам Джейка Салливана, президент Байден поручил Агентству США по международному развитию (USAID) и другим партнерам федерального правительства «оценить варианты реагирования США, чтобы помочь наиболее пострадавшим». В свою очередь, госсекретарь Блинкен указал на то, что США оценивают свои «возможности по комплексному реагированию» и поддерживают «тесный контакт с турецкими союзниками», чтобы «определить, в чем нуждается регион».

С отдельным заявлением выступил и генсек НАТО Йенс Столтенберг, который сделал акцент на необходимости задействовать созданные внутри альянса механизмы коллективного реагирования на кризисные ситуации и призвал помочь попавшему в беду союзнику. «Полная солидарность с членом НАТО — Турцией после страшного землетрясения. Я в контакте с президентом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, союзники по НАТО готовы оказать помощь»,— написал в Twitter Йенс Столтенберг.

Президент Эрдоган ищет всенародной поддержки в противостоянии с Западом

Свои контакты с Турцией также активизируют Евросоюз и отдельные его члены, несмотря на набиравший обороты в начале года конфликт с Анкарой и президентом Эрдоганом. Свидетельством остроты этого конфликта стало признание турецкого лидера, сделанное в воскресенье, за несколько часов до землетрясения, во время общения с молодежью в городе Айдын. «Мировые державы, от Европы до Америки, прилагают активные усилия, чтобы оказать влияние на выборы 14 мая. Против меня проводится подлая кампания. И инциденты со сжиганием Корана в Европе — это все о том же»,— сообщил Реджеп Тайип Эрдоган. Однако землетрясение менее чем за сутки кардинально изменило атмосферу в отношениях Анкары с Европой, еще в конце прошлой недели выглядевшей в его глазах едва ли не врагом.

После заявлений о солидарности с Турцией, которые сделали вчера глава Европейского совета Шарль Мишель и глава внешнеполитической службы Жозеп Боррель, официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари сообщил, что 13 европейских стран предложили Турции свою помощь в проведении спасательных работ.

«Турция активировала механизм гражданской защиты ЕС, который ответил немедленно. Мы мобилизовали десять поисково-спасательных отрядов из Болгарии, Хорватии, Чехии, Франции, Греции, Венгрии, с Мальты, из Нидерландов, Польши, Румынии. Италия, Испания и Словакия также предложили свои спасательные команды»,— сообщил Балаш Уйвари.

В числе европейских государств, активно реагирующих на турецкое землетрясение, оказались Швеция и Финляндия — две скандинавские страны, к которым Анкара имела больше всего претензий, так и не одобрив их заявки на членство в НАТО.

Швеция, где еще недавно устраивали показательное повешение чучела президента Эрдогана и сжигание Корана, на правах страны–председателя Совета ЕС созвала вчера вечером заседание IPCR (Механизм кризисного управления ЕС) для координации мер поддержки в ответ на землетрясение в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией.

Свою активность продемонстрировал и Хельсинки. «Финляндия посылает экспертов, чтобы помочь Турции в проведении спасательной операции. В дополнение к этому мы планируем направить партии гуманитарной помощи в пострадавшие районы. Ущерб от стихии огромен»,— заявила вчера глава МВД Финляндии Криста Микконен.

В тот же день финская газета Iltalehti сообщила, что Хельсинки способен отойти от своего прежнего условия вступить в НАТО вместе со Швецией и может согласиться сделать это самостоятельно, если Турция ратифицируют только финскую заявку.

«Приходится признать: мы пограничный сосед России. Геополитическая ситуация в Швеции совершенно иная по сравнению с нашей»,— пояснил газете источник, близкий к правительству страны, указав на то, что на прошлой неделе этот вопрос снова обсуждался ведущими политиками Финляндии.

В то же время в ходе своего визита в Стокгольм на прошлой неделе премьер-министр Финляндии Санна Марин подтвердила, что ее страна намерена вступать в НАТО вместе со Швецией. Это заявление было сделано, несмотря на результаты обнародованного в тот же день соцопроса, согласно которому большинство финнов — 53% — готовы вступить в НАТО без Швеции.

«Сейчас Турция более позитивно относится к членству Финляндии в НАТО, чем к членству Швеции. Хотя есть большой интерес присоединиться к альянсу вместе, необходимо сознавать и то, что членство в НАТО отвечает интересам каждой страны в отдельности»,— признал сегодня на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Пеккой Хаависто в Хельсинки глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём.

В свою очередь, находившийся в это время с визитом в Эстонии шведский премьер Ульф Кристерссон сообщил, что его страна готова возобновить переговоры с Турцией по вступлению в НАТО, как только Анкара также будет к этому готова.

«Первое, что нам нужно сделать,— это успокоить ситуацию. Трудно вести хорошие разговоры, когда вокруг все буквально горит. Давайте успокоимся, давайте примем во внимание соображения безопасности и вернемся за стол переговоров. Я думаю, что для этого есть хорошие предпосылки»,— сообщил премьер Кристерссон сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

Последствия сильнейшего землетрясения в Турции и в Сирии пока еще трудно оценить

Между тем потепление, намечающееся в отношениях Турции с Западом в ходе ликвидации последствий землетрясения, и может создать те самые «хорошие предпосылки» для того, чтобы эпопея с одобрением заявок Швеции и Финляндии завершилась неожиданным хеппи-эндом на летнем саммите НАТО в Вильнюсе.

Сергей Строкань

Фотогалерея

Землетрясение в Турции и Сирии

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Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Фото: Depo Photos / AP

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6 &lt;br> На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6
На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

Фото: Reuters / via Reuters TV

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Фото: Reuters

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / via Reuters TV

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Фото: IHA agency / AP

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Фото: Reuters

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Фото: Reuters

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP

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Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Фото: Depo Photos / AP

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6
На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

Фото: Reuters / via Reuters TV

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Фото: Reuters

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / via Reuters TV

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Фото: IHA agency / AP

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Фото: Reuters

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Фото: Reuters

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP

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