Если в НАТО, так альянсом

Премьер-министры Швеции и Финляндии, с глазу на глаз обсудив перспективы присоединения своих стран к НАТО, заверили, что намерены стать частью альянса одновременно, несмотря ни на что. Визит главы финского правительства Санны Марин в Стокгольм состоялся на фоне скандала с сожжением Корана в шведской столице, из-за которого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наотрез отказался одобрять заявку королевства на вступление в НАТО. На прошлой неделе в Хельсинки допустили, что могут стать частью военного блока, не дожидаясь соседа. Однако в Стокгольме Санна Марин заверила, что Финляндия Швецию не бросит. Большинство финнов при этом ее точку зрения не разделяют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Швеции Ульф Кристерссон может быть доволен итогами визита своей финской коллеги Санны Марин: она не раз повторила, что две страны должны вместе идти в НАТО

Фото: Anders WIKLUND / TT NEWS AGENCY / AFP Премьер Швеции Ульф Кристерссон может быть доволен итогами визита своей финской коллеги Санны Марин: она не раз повторила, что две страны должны вместе идти в НАТО

Фото: Anders WIKLUND / TT NEWS AGENCY / AFP

Санна Марин оказалась первым зарубежным главой правительства, побывавшим в Стокгольме у своего коллеги Ульфа Кристерссона с момента его вступления в должность осенью 2022 года. В ближайшие полгода Швеция председательствует в Евросоюзе, поэтому высоких гостей у господина Кристерссона скоро будет предостаточно, однако визит госпожи Марин имел для него и всего королевства особое значение. Несмотря на обширную повестку встречи, центральными темами которой заявлялись председательство Швеции в ЕС и ситуация в сфере безопасности, общественность, конечно, больше волновало, о чем договорились политики в контексте возникших препятствий на пути их стран в НАТО.

Накануне переговоров Ульф Кристерссон, комментируя предстоящий диалог, как бы среди прочего напомнил, что Стокгольм и Хельсинки «рука об руку движутся» в альянс. И если еще полгода назад на это замечание никто бы не обратил внимания — как-никак страны изначально собирались вступать в НАТО только одновременно, то сейчас фраза шведского политика становилась чуть ли ни ключевой в преддверии визита Санны Марин. Перед переговорами в Стокгольме президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не одобрит заявку Швеции в НАТО, зато у Финляндии есть все шансы получить турецкое согласие.

«Швеции не следует тратить время впустую. Пока ты будешь позволять сжигать наше священное писание — Коран, рвать его, а на этом фоне будут бездействовать твои правоохранители, мы не скажем "да" твоему вступлению в НАТО. В то же время у нас положительное отношение в этом вопросе к Финляндии»,— подчеркнул турецкий лидер.

На прошлой неделе после случившегося в Стокгольме инцидента министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто публично допустил сценарий, при котором республика будет решать вопрос присоединения к альянсу самостоятельно, не дожидаясь соседа.

В тот же день дипломат попытался аккуратно опровергнуть самого себя, заверив, что совместное вступление в НАТО по-прежнему в приоритете (см. “Ъ” от 25 января).

Впрочем, как пояснил Юка Рахконен — руководитель исследования, проведенного компанией Taloustutkimus и опубликованного в газете Ilta-Sanomat, господин Хаависто «просто сказал вслух то, о чем многие думают». Согласно опросу, 53% финнов уверены, что будущее членства их страны в военном блоке не должно зависеть от Швеции. Лишь 28% считают, что присоединяться к альянсу надо только одновременно с королевством, как это и было запланировано. Еще 19% не определились. По словам господина Рахконена, число сторонников скорейшего вступления в НАТО будет расти, поскольку в обществе ощущают, что «часики тикают, время идет, многие, вероятно, думают, что окно в НАТО может закрыться».

Совместную пресс-конференцию по итогам переговоров Ульф Кристерссон и Санна Марин начали с рассказов о том, как важно работать над укреплением европейской безопасности и усиливать поддержку Украины. Лишь в третью очередь оба премьера признались, что во время встречи обсуждали перспективы вступления в НАТО. И, по заверениям обоих, несмотря на возникшие сложности, они по-прежнему намерены стать членами альянса одновременно. И хотя выступавшие говорили об этом вполне уверенно, стараясь будто бы даже не акцентировать внимание на проблеме, собравшихся в зале журналистов домашние заготовки политиков не убедили. В итоге все вопросы в той или иной степени свелись именно к членству двух стран в НАТО. Что, кажется, расстраивало господина Кристерссона, который явно с большим удовольствием рассказал бы о планах Швеции «сделать Европу свободнее и безопаснее», и в какой-то момент чуть было не рассердило госпожу Марин.

По словам премьера Финляндии, обе страны решили вступить в НАТО после начавшегося российско-украинского конфликта, и отступать от намеченного плана не собираются.

Не смутил Санну Марин и опрос общественного мнения, по которому большинство финнов не хотят ждать Швецию (о социологическом исследовании напомнили журналисты в зале пресс-конференции). «Мы послали четкий сигнал: мы вступаем вместе»,— отрезала глава финского правительства.

Но твердость гостьи из Хельсинки не успокаивала собравшихся.

В какой-то момент Ульф Кристерссон начал походить на обвиняемого, а Санна Марин на его адвоката.

Шведский премьер уверял, что Стокгольм намерен выполнять условия трехстороннего меморандума с Хельсинки и Анкарой (см. “Ъ” от 29 июня 2022 года) и даже прямо сейчас готовится ужесточить антитеррористическое законодательство. Политик надеется, что нововведения, которые могут вступить в силу уже в марте, удовлетворят Турцию.

«Давайте успокоимся, сядем, вернемся к обсуждению»,— почти взмолился Ульф Кристерссон, непонятно к кому обращаясь — то ли к Турции, то ли к атаковавшим его и госпожу Марин журналистам. «В Финляндии вот нельзя сжигать Коран»,— отметил один из корреспондентов. «Не только Коран, Библию тоже нельзя. Вообще не сжигайте ничего публично в Финляндии»,— сказала Санна Марин. «Но как долго мы будем ждать Швецию?» — по новому кругу пустились пытать своего премьера финские журналисты.

«Слушайте, мне не нравится эта атмосфера, когда Швеция представляется каким-то проблемным ребенком в школьном классе,— строго сказала мама пятилетней дочки и по совместительству премьер Финляндии.— Швеция выполняет все требования. Это в интересах НАТО, чтобы Финляндия и Швеция вступили в НАТО одновременно. Есть реальные причины, почему мы должны сделать это вместе». Санна Марин подчеркнула, что Швеция — «самый близкий сосед» Финляндии, и она его не бросит. После этого благодарный Ульф Кристерссон объявил пресс-конференцию завершенной и приобнял коллегу. После этого премьеры спешно покинули зал, кажется, так и не удовлетворив любопытство общественности и СМИ.

Алексей Забродин