Турецкие выборы выходят из НАТО

Совет национальной безопасности Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана провел первое в этом году заседание, обсудив отношения с НАТО, международные кризисы и борьбу с терроризмом. Одним из главных стал вопрос об одобрении заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, вызвавший бурные споры и рост политической активности в преддверии намеченных на май в Турции президентских и парламентских выборов. Всплеск антизападных настроений и начало кампании за выход из НАТО дают президенту Эрдогану шанс предстать подлинным защитником суверенитета страны и вступить в третье десятилетие своего правления, доказав, что избиратель готов закрыть глаза на слабую экономику и проголосовать за «сильную руку».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Presidential Press Office, Reuters Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Presidential Press Office, Reuters

Возобновление работы Совета национальной безопасности Турции, собравшегося в среду впервые в новом году, происходит в экстремальных условиях. Сразу несколько кризисов региональной и международной безопасности, ухудшение отношений с НАТО в связи с нерешенным вопросом о вступлении в альянс Швеции и Финляндии, а также нарастающие антитурецкие настроения в Европе сделали повестку заседания в президентском комплексе в Анкаре перенасыщенной угрозами и вызовами.

Накануне заседания турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники в Совбезе подробно изложило его повестку. В нее вошли заявки Финляндии и Швеции в НАТО, Украина, «борьба с терроризмом, в том числе в свете операций, проводимых на севере Ирака и Сирии, диалог с Дамаском, стартовавший впервые за последние 12 лет, и провокационные действия Греции, незаконно размещающей вооружения на островах». Кроме того, в длинный список вопросов региональной и национальной безопасности была включена ситуация в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, в том числе на Кипре.

Демонстрация готовности находить быстрые ответы на множащиеся угрозы и вызовы, включая кампанию против ислама и президента Эрдогана, приобретает для турецких властей особое значение в силу внутриполитической ситуации.

В мае в стране пройдут парламентские и президентские выборы, которые станут одними из самых важных в столетней истории Турецкой Республики, созданной Мустафой Кемалем Ататюрком в 1923 году. По итогам избирательного цикла сложится конструкция турецкой власти на ближайшие годы, и страна получит ответы на главные вопросы: вступит ли 68-летний президент Эрдоган в третье десятилетие своего правления и сохранит ли свои позиции правящая Партия справедливости и развития.

Опросы показывают, что победа турецкого лидера и его сторонников в парламенте вовсе не гарантирована, учитывая сложную ситуацию в экономике и социальной сфере. «Турецкие избиратели, годами страдающие от стремительного роста инфляции и обвалов валюты, скоро должны будут решить, стоит ли и дальше следовать концепции президента Эрдогана о жестко управляемой экономике или отказаться от нее ради болезненного возвращения к либеральной идеологии»,— говорится в распространенном на этой неделе комментарии агентства Reuters. Перечисляя слабые места «эрдономики», агентство напоминает, что «турки измучены кризисом стоимости жизни», в то время как «многие международные инвесторы в последние пять лет ушли из Турции из-за постоянных рыночных потрясений и непредсказуемой экономической политики Анкары».

В ситуации, когда провалы социально-экономической политики станут сильными аргументами коалиции шести оппозиционных партий, планирующей в феврале назвать своего кандидата на майских президентских выборах, лагерь президента ищет свои контраргументы, способные убедить избирателей в безальтернативности «сильной руки» Турции и его команды.

Главными козырями избирательной кампании президента Эрдогана и коалиции Партии справедливости и развития с Партией националистического движения, уже сформировавшей «Альянс народа», должна стать демонстрация способности отстаивать политический суверенитет во все более конфликтных отношениях с НАТО и Западом, бороться с терроризмом и защищать исламские ценности.

Переведя избирательную кампанию 2023 года в плоскость экзистенциального выбора для Турецкой Республики в год ее столетнего юбилея, идущий на выборы от «Альянса народа» Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает не оставить шансов своему будущему сопернику (имя которого пока неизвестно).

Одним из средств мобилизации электората «Альянса народа» становится стартовавшая в стране 19 января общенациональная кампания «Выйдем из НАТО», инициатором которой выступила идеологически близкая правящей коалиции националистическая партия «Родина».

В рамках кампании в ближайшие месяцы на площадях турецких городов планируется проводить митинги и протесты против баз НАТО и установить столы для подписания петиций за выход из альянса. «События заставляют нас предпринимать такие действия. НАТО своими провокациями вынуждает нас так поступить. Они пытаются противопоставить нас нашему соседу Греции. Они пытаются втянуть нас в водоворот на Ближнем Востоке. Наконец, вы видите акции против Корана в Швеции и Нидерландах»,— заявил в среду зампред партии «Родина» Этхем Санджак, пообещав, что «Турция покинет НАТО через пять-шесть месяцев» (ранее лидер партии Догу Перинчек заявил, что «сильное НАТО означает сильную угрозу для Турции»).

Объясняя необходимость выхода из альянса, Этхем Санджак сослался на результаты последних опросов, показавших, что не менее 80% турецких граждан считают США страной, «проводящей наиболее враждебную и разрушительную политику» в отношении Турецкой Республики.

Еще одно социологическое исследование, проведенное агентством Anadolu, показало, что более 90% турецких граждан выступают против поддержки Анкарой членства Швеции в НАТО. Отвечая на вопрос: «Должна ли Турция поддержать членство Швеции в НАТО?», 92,5% подписчиков агентства ответили в Twitter отрицательно и только 7,5% — положительно (в голосовании приняли участие свыше 50 тыс. человек).

Звучавшая и ранее из уст националистических турецких политиков антинатовская риторика никогда не была политическим мейнстримом.

Однако сегодня все большее число политиков и экспертов приходят к выводу, что времена, когда страна получала многое от альянса как его южный форпост, уходят в прошлое и сегодня НАТО создает для Турции больше проблем, чем дает бонусов.

По их мнению, в новой ситуации Турции предстоит сделать ставку не на коллективные механизмы альянса, которые перестают работать, а на стратегическую автономность в области обеспечения безопасности, включая развитие собственного ВПК.

Подтверждением того, что вопросы будущих отношений с НАТО станут горячей темой предвыборной гонки 2023 года, стало и заявление лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели.

«Мы не родились с НАТО и не умрем без него, слава богу»,— отметил глава политической силы, входящей в «Альянс народа».

Впрочем, продолжая дискуссию, пресс-секретарь возглавляемой президентом Партии справедливости и развития Омер Челик призвал в среду не заходить в антинатовских настроениях слишком далеко, исключив возможность ухода Анкары из альянса. «Мы сталкиваемся с такими вещами на каждых выборах. Слова тех, кто говорит о необходимости выхода Турции из НАТО, неразумны»,— заявил господин Челик, напомнив о том, что Турция — одна из стран—основательниц альянса.

Сергей Строкань