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Коммерсантъ FM
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Мосгорсуд признал законным отзыв лицензии у «Новой рассказ-газеты»

Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда Москвы о лишении лицензии «Новой рассказ-газеты», сообщает «Новая газета Европа». С иском в суд обратился Роскомнадзор, который утверждал, что газета не выходила в течение года.

В сентябре 2022 года Басманный суд аннулировал лицензию у печатной версии «Новой газеты». Днем позже суд признал недействительной регистрацию «Новой рассказ-газеты». В том же месяце Верховный суд отозвал у сайта «Новой газеты» лицензию электронного СМИ. В январе текущего года издательский дом «Новая газета» оштрафовали на 500 тыс. руб. по обвинению в дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

О том, как издание лишили лицензии, читайте в публикации «Ъ» «"Новой газете" вменили старое».

Лаура Кеффер

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