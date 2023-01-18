Издательство «Новая газета» оштрафовали на 500 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

Басманный суд Москвы оштрафовал издательский дом «Новая газета» на 500 тыс. руб. по обвинению в дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Это максимальное наказание для юрлица по этой статье.

Поводом для штрафа стал материал Татьяны Брицкой «Каков поп!», опубликованный в журнале «Новая рассказ-газета». В нем рассказывается о священнике Андрее Ткачеве, который до 2014 года служил в Украинской православной церкви Московского патриархата, а позднее переехал в Россию.

5 сентября 2022 года Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора аннулировал лицензию у печатной версии «Новой газеты». Днем позже суд признал недействительной регистрацию журнала «Новая рассказ-газета». 15 сентября Верховный суд отозвал у сайта «Новой газеты» лицензию электронного СМИ.

О том, как издание лишили лицензии, читайте в материале «Ъ» «"Новой газете" вменили старое».

Лаура Кеффер