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Коммерсантъ FM
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В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в центральной части Турции. По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился на глубине 2 км в 57 км от города Адыяман с населением 223 тыс. и в 5 км от города Гёльбаши, в котором проживают 28 тыс. человек.

Очередной толчок стал одним из самых сильных с момента разрушительного землетрясения, которое произошло в ночь на 6 февраля. Его магнитуда составляла, по разным данным, от 7,4 до 7,8. Это землетрясение привело к десяткам афтершоков. Разрушены тысячи домов в Турции и Сирии. Погибли больше 4,3 тыс. человек, около 20 тыс. пострадали. В ликвидации последствий землетрясений участвуют множество стран. В ночь на 7 февраля в Турцию прибыли больше 100 спасателей из России.

Подробнее о трагедии — в материале «Ъ» «Земля потрясла Турцию».

Леонид Уварчев

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