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Коммерсантъ FM
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Кисида назвал прискорбным отсутствие мирного договора с Россией

Япония все еще хочет заключить мирный договор с Россией, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида. Он считает отсутствие такого договора прискорбным.

Господин Кисида поднял эту тему на митинге «за возвращение северных территорий» (так в Японии называют южную часть Курильских островов). Он сказал, что сейчас японо-российские отношения «находятся в тяжелом положении в связи с агрессией России на Украине».

«Крайне прискорбно, что спустя 77 лет после окончания войны вопрос о северных территориях остается нерешенным, а между Японией и Россией до сих пор не заключен мирный договор... Однако правительство Японии твердо намерено решить территориальный вопрос и заключить мирный договор»,— отметил он (цитата по ТАСС).

В марте 2022 года Россия на фоне введения санкций со стороны Японии отказалась от переговоров по мирному договору. Она также прекратила безвизовые поездки японцев на Курилы и вышла из диалога о налаживании там совместной хозяйственной деятельности. На этом фоне страны не могут согласовать консультации, касающиеся рыбного промысла японских рыбаков в районе Курильских островов.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ FM» «Санкции ширятся».

Лаура Кеффер

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