Санкции ширятся

В Кремле не увидели ничего страшного в расширении японских санкций, которые должны коснуться поставок медоборудования, вакцин и роботов в Россию. Дополнительные экспортные ограничения вступят в силу 3 февраля. Тогда же будет расширен и черный список россиян, у которых заморозят активы в Японии. В перечень попали члены российского правительства, руководители крупных компаний, а также общественные деятели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Кремле заявили, что ничего страшного это не принесет. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”, российская экономика адаптируется. А Токио, по его словам, с самого начала занял недружественную позицию, и это неизбежно отразится на двусторонних отношениях. Как сказано в заявлении МИДа Японии, правительство страны одобрило расширение санкций, чтобы «внести свой вклад в международные усилия по обеспечению мира». Подробнее о том, кого коснутся ограничения, — в справке “Ъ FM”:

Новые экспортные ограничения, которые вводит Япония, будут распространяться на 49 российских структур. Среди них Московский авиационный институт, Тульский оружейный завод и «Центр судоремонта "Звездочка"». Они больше не смогут получать, например, оборудование для производства композитных материалов, подшипники, вещества для создания химических препаратов военного назначения, переносные генераторы и некоторые другие химикаты. Кроме того, в расширенный список товаров, которые теперь нельзя поставлять в Россию, попали еще и вакцины, медицинские изделия, диагностические и тестовые наборы, а также роботы. Отдельно кабинет министров Японии расширил список персональных санкций. В нем оказалось 22 физических лица, среди которых первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава Минюста Константин Чуйченко, родственники российского предпринимателя и сенатора Сулеймана Керимова, а также глава ЦИК Элла Памфилова и ее заместитель Николай Булаев. Их активы в Японии заморозят. Это же касается и российских компаний «Иркут», «Московский машиностроительный завод "Авангард"» и КамАЗ. Отношения между Россией и Японией начали ухудшаться сразу после начала боевых действий на Украине. 1 марта страна ввела санкции против российского руководства, в том числе и лично Владимира Путина. Позже Москва отказалась вести переговоры с Токио о статусе Курильских островов. Уже к июню в санкционных списках Японии оказалось свыше 700 граждан России и Белоруссии, а также более 200 российских компаний. Кроме того, Токио заморозил активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, Сбербанка и Альфа-банка.

При этом по данным японского Минфина, в 2022-м страна заметно нарастила поставки медицинского оборудования в Россию. В октябре объемы увеличились на 800% год к году. Причем, как правило, речь идет о дорогостоящем оборудовании, отмечает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов:

«Япония — крупный производитель медоборудования, медизделий, и эта продукция поставляется в Россию. Если говорить об оборудовании, что самое тревожное и опасное, страна экспортирует достаточно большое количество томографов, КТ, МРТ. Если они решат ограничить поставки этой техники, то это будет действительно очень серьезный удар. Замену найти, конечно, можно — они не единственные производители во всем мире.

Но непонятно, как обслуживать уже установленное оборудование, поскольку это нужно периодически делать. Если речь про всевозможные тесты, которые Япония тоже поставляет, на рынке десятки или даже сотни аналогов, и я думаю, что проблем с этим не возникнет. Вообще, они поставляют медизделия и медоборудование в нашу страну на десятки миллиардов каждый год».

Некоторые японские производители медицинского оборудования прекратили работу с Россией еще в прошлом году. А аналоги из других стран, как правило, сильно им уступают, говорит коммерческий директор компании «Альгимед» Дмитрий Славашевич, который занимается импортом медицинского оборудования: «Японцы еще в прошлом году приостановили всю активность, закрыли представительства, работающие не чисто в медицинской сфере, но с оборудованием, которое имеет двойное назначение, то есть может использоваться как в науке, так и в медицине.

Например, корпорация Olympus очень известна в гастроскопии, она поставляет медицинские эндоскопы для исследования желудка. В данном случае поставки работали, пусть сложно и долго, поскольку требовалось получить разрешительную документацию, но в целом все было возможно. Продолжатся ли они, к сожалению, сказать не могу.

Часто бывает запоздалая реакция от производителя, потому что с выходом какой-то новости отделы комплаенса и юридические могут взять паузу, чтобы оценить риски и посмотреть, чем это может грозить компании.

Прошлый год показал, что альтернативы есть. В нашей сфере многие заказчики изначально были активно настроены на переход на альтернативных производителей — Китай, Индию, Латинскую Америку. Но зачастую уровень качества намного ниже. Американские, европейские или японские поставщики пока все еще сильно опережают те же китайские аналоги или индийские. Но для рутинных задач какие-то вещи заменить можно».

Россия — лидер по числу введенных против нее санкций среди всех стран мира. По данным портала Castellum.ai, который отслеживает ограничения, против Москвы действует свыше 13,5 тыс. санкций.

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Владислав Викторов