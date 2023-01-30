Япония считает неприемлемой позицию России по рыбному промыслу у Курил

Главный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно раскритиковал Россию за отказ согласовать консультации, касающиеся рыбного промысла японских рыбаков в российской экономической зоне в районе Курильских островов. Господин Мацуно назвал позицию властей РФ неприемлемой.

«Неприемлемо, что российская сторона пошла на такой шаг. Мы настоятельно призываем российскую сторону как можно скорее отреагировать на межправительственные консультации, чтобы можно было начать промысел в кратчайшие сроки»,— заявил он на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Япония и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов в 1998 году. В марте 2022-го Россия на фоне введения санкций со стороны Японии отказалась от переговоров по мирному договору. Она также прекратила безвизовые поездки японцев на Курилы и вышла из диалога о налаживании там совместной хозяйственной деятельности. Вчера, 29 января, МИД РФ подтвердил отказ от консультаций с Японией по промыслу у Южных Курил.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ FM» «Санкции ширятся».

Лаура Кеффер