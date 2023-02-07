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Коммерсантъ FM
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ЕС исключил из санкций нефтепродукты, произведенные из российской нефти вне РФ

Евросоюз сделал ряд исключений из эмбарго на российские нефтепродукты, а также из потолка цен при поставках в третьи страны. Так, Брюссель вывел из-под санкций нефтепродукты, произведенные из российской нефти не в России.

Потолок цен также не будет действовать при смешивании российских нефтепродуктов и продукции из других стран, следует из пояснений Еврокомиссий (.pdf). На документ обратил внимание РБК. Таким образом, европейские провайдеры смогут оказывать услуги по страхованию и транспортировке таких нефтепродуктов выше установленного потолка.

Евросоюз с 5 декабря 2022 года запретил импорт российской нефти по морю с рядом исключений, а также установил потолок цен на сырье из РФ в размере $60 за баррель (компаниям ЕС запрещено оказывать услуги по транспортировке и страхованию, если нефть продается выше этого предела). С 5 февраля действуют аналогичные санкции для российских нефтепродуктов. Потолок цен установлен на уровне $40 и $100 за баррель в зависимости от вида продукции. Предельную стоимость на нефть и нефтепродукты также установили страны G7 и Австралия.

Куда теперь РФ продает нефть и нефтепродукты — в материале «Ъ» «Обходные маневры».

Леонид Уварчев

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