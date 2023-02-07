Число погибших при землетрясениях в Турции и Сирии превысило 3 тыс. человек

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали около 3,8 тыс. человек. В Турции погибли 2379 человек, 14 483 получили травмы. В Сирии, по официальным данным, число жертв возросло до 711, пострадал 1431 человек. По информации AFP, на неподконтрольных Дамаску районах погибли не меньше 733 человек, больше 2,1 тыс. получили ранения.

Из-под завалов в Турции были спасены 7840 человек, сообщило «Анадолу» со ссылкой на вице-президента Фуата Октая. 338 тыс. человек размещены во временных убежищах. Землетрясения затронули 10 провинций Турции. В них прибыло 2,2 тыс. сотрудников скорой помощи.

В Сирии от землетрясений пострадали провинции Алеппо, Латакия, Хама, Идлиб и Тартус, передает SANA информацию Минздрава. Данные не являются окончательными.

Сильнейшее с 1939 года землетрясение произошло в Турции в ночь на 6 февраля. Его магнитуда, по разным оценкам, составляла от 7,4 до 7,8. За этим последовали еще десятки толчков, в том числе на границе с Сирией.

Подробнее о трагедии — в материале «Ъ» «Земля потрясла Турцию».

Леонид Уварчев