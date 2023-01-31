Денонсация во имя суверенизации

Госдума планирует рассмотреть в феврале около 80 законопроектов, следует из одобренного депутатами календаря на следующий месяц. Среди наиболее важных — проекты о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию и 21 договора Совета Европы, о создании судов в Херсонской области и о запрете усыновлять российских детей-сирот гражданам иностранных «недружественных» государств. Кроме того, об актуальных вопросах внешней политики депутатам расскажет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В феврале депутатам Госдумы снова представится повод продемонстрировать свое единство в борьбе против врагов России

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В феврале депутатам Госдумы снова представится повод продемонстрировать свое единство в борьбе против врагов России

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно принятому Думой календарю рассмотрения вопросов, в феврале на пленарные заседания нижней палаты (первое из них запланировано на 7 февраля) должны быть вынесены 78 законопроектов, 24 из которых предполагается обсудить во втором чтении, 48 — в первом.

На одном из первых заседаний в следующем месяце Дума рассмотрит законопроекты о создании судов в Херсонской области и отборе кадров для работы в них, внесенные главами комитетов Совета федерации и Госдумы по госстроительству Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым, а также зампредом того же думского комитета Ириной Панькиной. Согласно первой инициативе, суды создаются в том числе и на территории, находящейся сейчас под контролем украинских войск,— как, например, Херсонский городской и Бериславский районный суды. В соответствии со вторым проектом, отбирать кандидатов в первоначальные составы федеральных судов общей юрисдикции и арбитражного суда на конкурсной основе будет Высшая квалификационная коллегия судей РФ. При этом документ закрепляет преимущество за лицами, замещавшими должности в период, когда Херсонская область была частью Украины (до 30 сентября 2022 года). В проекте также оговаривается, что они должны приобрести гражданство РФ и соответствовать требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность судьи в соответствии с российским законодательством.

15 февраля депутаты рассмотрят президентский проект о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной в 1999 году. В пояснительной записке отмечается, что Комитетом министров Совета Европы в рамках резолюции о правовых и финансовых последствиях прекращения членства РФ в Совете Европы принято решение прекратить ее полноправное членство в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). Россия лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса. Денонсация конвенции предлагается «в силу неприемлемости для РФ таких условий». А на следующий день, и тоже по представлению президента, депутатам предстоит денонсировать сразу 21 международный договор Совета Европы (среди них, в частности, Устав Совета Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод и Европейская хартия местного самоуправления), которые предлагается считать «прекратившими действие в отношении РФ» с 16 марта 2022 года.

В середине февраля Дума планирует также обсудить законопроект, которым предлагается наделить Генпрокуратуру правом доступа к системе, содержащей информацию о расчетах по государственному оборонному заказу. Документ внесен правительством в целях «повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства» о гособоронзаказе, а также за законностью расходования бюджетных средств.

В повестке февраля стоит еще один правительственный проект — о возможности взыскания с иностранного инвестора убытков по искам организаций, имеющих стратегическое значение, в случае признания сделки недействительной. Эта мера является логичной для обеспечения безопасности государства «в современной ситуации, отягощенной санкционным давлением иностранных государств», отмечали ранее депутаты думского комитета по финансовому рынку.

Во втором чтении палата рассмотрит проект депутатов разных фракций и сенаторов о полном государственном финансировании производства и проката национальных художественных фильмов для детей и юношества. Еще один документ на «детскую» тему запланирован к рассмотрению в первом чтении 16 февраля: в нем предлагается запретить усыновлять и передавать под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам иностранных государств, входящих в перечень «недружественных» государств. Авторами инициативы выступили депутаты всех четырех оппозиционных фракций.

Ближе к концу месяца должно пройти второе чтение проекта о запрете на добычу морских млекопитающих в культурно-просветительских целях. Депутаты «Единой России» полагают, что это решение приведет «к закрытию возможностей пополнения дельфинариев, морских цирков и т. д. животными, отловленными в природной среде», и подчеркивают, что документ не запрещает пополнение рожденными в неволе особями.

Кроме того, в следующем месяце в Госдуме запланированы два «правительственных часа»: депутаты заслушают министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Афанасий Сборов