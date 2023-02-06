Ипотека выдалась впрок

ЦБ подвел итоги рынка ипотечного кредитования в 2022 году. В декабре был поставлен рекорд — выдано более 176 тыс. кредитов на сумму почти 700 млрд руб., которые в значительной части обеспечили госпрограммы с низкими ставками, ориентированные на первичный рынок. Рост их доли привел к неожиданному снижению средних ставок по ипотеке в декабре. Однако в 2023 году ожидать сохранения тренда не стоит, предупреждают эксперты, некоторые из них ожидают возвращения интереса граждан к ипотеке на вторичном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ЦБ опубликовал сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) за декабрь 2022 года, подведя итоги года в этом сегменте. В декабре выдан рекордный объем ИЖК — 176,2 тыс. кредитов на 696,9 млрд руб.

Дополнительную поддержку спросу оказало стремление заемщиков получить кредиты по более низким ставкам в рамках льготной ипотеки с господдержкой в связи с их предстоящим увеличением в 2023 году (программа продлена до 1 июля 2024 года, но с повышением предельного уровня ставок с 7% до 8%). Как пояснили в ЦБ, средневзвешенная процентная ставка по ИЖК в декабре снизилась до 6,65% (7,11% в ноябре) вследствие увеличения доли ИЖК по договорам доверительного управления (до 44,7% против 38,6% в ноябре), ставка по которым традиционно ниже. Средний уровень ставки по ИЖК в результате оказался на 0,33 процентного пункта ниже показателя 2021 года.

В 2023 году, по мнению экспертов, на снижение ставок рассчитывать не стоит. «В первом полугодии продолжится тенденция повышения банками ставок по рыночной ипотеке на фоне роста доходностей ОФЗ и ужесточения кредитных политик,— уверена ведущий эксперт по кредитным продуктам "Банки.ру" Инна Солдатенкова.— Не создает предпосылок для снижения банками ставок и завершенный цикл смягчения процентной политики ЦБ». Низкого уровня ставок для ипотечных продуктов ожидать вряд ли стоит, согласна аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова: «При позитивном сценарии можно говорить о росте выдач льготной ипотеки на 10–15% в 2023 году, при негативном выдачи могут оказаться на уровне 2022 года».

«Поддержка со стороны государства привела к тому, что около 70% квартир в новостройках продавались с использованием кредитных средств,— говорит гендиректор экосистемы ФЛИП Евгений Шавнев.— На вторичном рынке доля ипотеки в сделках намного скромнее, на них приходится 15–30% всех продаж». Но в этом году ситуация может измениться.

По словам Евгения Надоршина, повышение ставок по основной льготной программе снизит спрос на новостройки и привлечет внимание граждан к вторичному рынку: «Стоимость жилья на первичном рынке завышена, а на фоне мобилизации населения появилось значительное количество квартир уехавших граждан. С учетом готового ремонта и относительно низкой цены это жилье интереснее. Спросу на ипотеку в целом окажут поддержку возросшие доходы наименее обеспеченной части населения — выплаты мобилизованным и их семьям, а также рост зарплат в оборонном секторе». Многие из этих людей ранее не рассматривали для себя ипотеку, но сейчас будут вкладывать средства в приобретение жилья, считает эксперт.

Банкиры предсказывать динамику ставок не берутся, впрочем, итоги января пока вселяют надежду на то, что льготные программы смогут удержать долю.

Так, по данным Сбербанка, в январе 2023 года было выдано 16 тыс. кредитов по льготным программам на 71,2 млрд руб. Это на 10% больше в штуках и на 60% в деньгах, чем в январе 2022 года. «Несмотря на изменение ценовых параметров в 2023 году, наибольшим спросом среди заемщиков по-прежнему пользуется базовая программа господдержки,— отметил вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.— По ней в январе мы провели примерно каждую вторую льготную сделку».

«Долю первичного рынка в ипотеке удастся сохранить, так как ставки на нее более привлекательные, в том числе за счет различных акций от застройщиков,— уверен директор департамента розничных продаж Новикомбанка Иван Беляев.—На вторичном рынке в сравнении с первичным ставки достаточно высокие». В ближайшей перспективе существенных корректировок ставок он не ожидает.

Ксения Дементьева, Полина Трифонова