«Дом.РФ» пристроил лимиты

«Дом.РФ» распределил новые лимиты среди банков—участников льготных ипотечных программ — на новостройки и семейную. Общий объем составил 1,25 трлн руб., а с учетом ранее выделенных средств достиг 7,6 трлн руб. Традиционно крупнейшие объемы поделили игроки, занимающие основные доли рынка. При этом участвующие в программах банки держат ставки заметно ниже предельных. По словам экспертов, отказываясь от части маржи, они рассчитывают на рост портфеля и конкурентоспособности.

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На этой неделе оператор льготных ипотечных программ «Дом.РФ» завершил распределение новых лимитов среди банков, рассказали “Ъ” в организации. По программе льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых (действие продлено до 1 июля 2024 года) дополнительный лимит составил 900 млрд руб. В результате совокупный объем программы достиг 4,5 трлн руб. С учетом уже выданных кредитов у банков остается возможность выдать по ней 1,2 трлн руб. кредитов. По семейной ипотеке с предельной ставкой 6% годовых дополнительный лимит по ней составил 350 млрд руб., а общий объем средств по программе достиг 3,1 трлн руб. С учетом предыдущих выдач банки получили возможность прокредитовать клиентов еще на 1,5 трлн руб.

Из 78 участников программы ипотеки на новостройки за новыми лимитами обратились 46 банков, по семейной ипотеке из 60 кредиторов — лишь 21 банк. «Все средства были распределены между кредиторами пропорционально объему требований на основе поданных заявок»,— пояснили в «Дом.РФ». К настоящему времени по программе льготной ипотеки на новостройки с момента запуска в апреле 2020 года выдано более 970 тыс. кредитов на 3,3 трлн руб. По семейной ипотеке, появившейся в 2018 году,— более 450 тыс. кредитов на 1,6 трлн руб.

Распределение лимитов на госпрограммы льготной ипотеки Выйти из полноэкранного режима Банк Дополнительные лимиты (млрд руб.) Действующие лимиты (млрд руб.) Всего Льготная на новостройки Семейная Льготная на новостройки Семейная Сбербанк 325,1 258,0 67,1 1648,9 1210,3 ВТБ 277,3 199,0 78,3 783,5 713,2 Росбанк 102,0 49,8 52,2 51,6 28,4 Россельхозбанк 81,4 55,3 26,1 76,8 57,4 Альфа-банк 68,0 52,3 15,7 231,6 124,1 МКБ 59,2 36,9 22,4 49,2 27,1 «ФК Открытие» 55,3 48,2 7,2 127,6 68,4 Газпромбанк 53,8 33,9 19,9 79,5 72,2 Банк «Дом.РФ» 42,8 21,9 20,9 138,7 113,7 Промсвязьбанк 39,9 27,5 12,3 123,5 54,7 Банк «Санкт-Петербург» 33,3 25,8 7,5 42,1 32,8 Совкомбанк 29,6 29,6 — 36,7 25,1 МТС-банк 22,3 14,4 7,9 4,3 0,3 Уралсиб 16,4 11,4 5,0 42,4 30,5 УБРИР 9,2 6,1 3,1 3,9 3,4 Тинькофф-банк 7,8 6,5 1,3 3,0 19,1 Металлинвестбанк 5,5 5,5 — 12,5 27,8 «Ак Барс» 4,0 4,0 — 27,2 14,1 «Кубань кредит» 3,1 2,3 0,8 9,9 4,2 РНКБ 2,3 1,3 0,9 15,5 6,8 Абсолют-банк 1,8 1,8 — 19,3 30,0 «Зенит» 1,5 1,5 — 6,0 6,8 «Центр-инвест» 1,1 1,1 — 4,0 3,0 «Урал ФД» 1,5 0,8 0,7 0,9 0,7 «Левобережный» 1,3 0,7 0,6 2,1 — Открыть в новом окне Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. Источник: по данным АО «Дом.РФ».

По оценке управляющего директора АО «Дом.РФ» Светланы Некрасовой, в ближайшие полтора года дополнительные лимиты позволят улучшить жилищные условия более 450 тыс. семей. Льготные программы преимущественно распространены на первичный рынок (исключение в семейной ипотеке для жилья на территории сельского поселения в ДФО).

Вместе с тем интерес заемщиков к новостройкам и вторичному жилью отличается в зависимости от банка. В Сбербанке за первые три недели января выдали 7,7 тыс. кредитов (по обеим программам) на 34 млрд руб. Но спрос на вторичный рынок больше: за тот же период его доля в сделках составила почти 62%, уточнили в банке. По оценке Росбанка, доля госпрограмм в его выдачах в 2023 году составит 37–38%.

В ВТБ, который не раскрыл данные по январю, говорят, что по госпрограммам проводится каждая вторая сделка. В МТС-банке сообщили, что сейчас получают больше заявок со стороны ипотечных заемщиков на первичном рынке. Спрос на такие квартиры выше, чем на вторичное жилье, утверждают в «ФК Открытие», «это объясняется наличием госпрограмм с низкими ставками». В ПСБ в январе на госпрограммы приходится более 60% выдач ипотечных кредитов.

По расчетам “Ъ”, исходя из предварительных оценок общих выдач всеми банками в 2022 году в рамках двух госпрограмм выдано почти 40% ипотеки.

Наиболее эффективные участники программ — банки, у которых налажена тесная связь с застройщиками, это обеспечивает приток клиентов, говорит главный эксперт аналитической компании «Русипотека» Сергей Гордейко. Вместе с тем участие в льготных госпрограммах подразумевает серьезную бюрократическую нагрузку, что может отпугивать некоторых игроков, полагает эксперт.

Дополнительно банки привлекают клиентов, устанавливая проценты по кредитам ниже установленного государством предельного уровня (по льготной ипотеке — 8%, по семейной — 6%). Разница в ставках по льготной ипотеке составляет 0,1–0,7 п. п., по семейной достигает 0,9 п. п. Планы по изменению ставок в этом году банки раскрывают неохотно. Не планируют их снижать в МТС-банке, «Дом.РФ» и Абсолют-банке, где уточняют, что регулярно дают дополнительные скидки в 0,25–0,5 п. п. в рамках акций. «Это значит, что эти банки готовы отказаться от части своей маржи для формирования кредитного портфеля»,— отмечает господин Гордейко. По его мнению, банки, которые «не могут предложить пониженную ставку, сейчас становятся неконкурентоспособными».

Ольга Шерункова